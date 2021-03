L’insoumission fête son premier anniversaire !

16 mars 2020. « Nous sommes en guerre ». Le « confinement » est déconfiné du dictionnaire. Emmanuel Macron nous somme de rester chez nous. La séquence dans laquelle nous sommes encore aujourd’hui vient de s’ouvrir. Celle de nos vies confinées. De nos libertés suspendues aux annonces présidentielles. Aux décisions prises dans l’opacité d’un Conseil de défense piétinant allégrement la souveraineté populaire, le Parlement et le gouvernement. Montesquieu de se retourner dans sa tombe, la séparation des pouvoirs s’est effondrée dans le pays. Le monarque présidentiel gouverne seul. Depuis un an, nos vies sont rythmées par les décisions d’un régime en pleine dérive autoritaire. Du 49.3 décidé lors du premier Conseil de défense sanitaire pour tenter d’écraser la mobilisation historique contre la réforme des retraites, au soulèvement contre les violences policières et la liberticide loi Sécurité Globale, cette année, aussi dure qu’elle ait été, s’est ouverte et conclue par des mouvements populaires faisant vivre l’insoumission dans le pays.

Il nous fallait donc, en cette année si particulière, où nos liens sociaux ont été distendus, nos vies familiales, amicales, amoureuses, culturelles et militantes confinées, un lieu pour relayer l’insoumission. Face à la concentration des médias dans les mains de 9 milliardaires plus ou moins proches d’Emmanuel Macron, à la nauséabonde zemmourisation médiatique, il nous fallait un espace pour faire entendre un autre son de cloche que la propagande gouvernementale et le concours Lépine des idées d’extrême droite. Ça a été le pari du lancement de l’insoumission, la plateforme multimédia d’actualité de la France insoumise.

C’était il y a un an jour pour jour. Déjà. Le 18 mars 2020. Deux jours après l’annonce du premier confinement donc. Le jour de l’anniversaire de la Commune de Paris et des marches pour la 6ème République organisées les 18 mars 2012 et 2017 ayant rassemblé plusieurs centaines de milliers d’insoumis place de la République à Paris. Quel meilleur jour pour lancer l’insoumission ? Un an plus tard, il est temps d’appuyer sur pause, et de nous retourner sur cette première année écoulée pour L’insoumission. Car de l’insoumission cette année, il y en a eu, et pas qu’un peu ! Alors qu’un nouveau confinement pourrait être annoncé ce jeudi 18 mars 2021, en ce contexte si pesant pour beaucoup d’entre nous, à l’orée d’une campagne présidentielle qui s’annonce particulièrement violente pour les insoumis, il est précieux de se rappeler certains épisodes que le bloc hégémonique voudrait nous faire oublier.

Rappelons-nous comment a débuté 2020 : par le plus long mouvement social en France depuis mai 1968… le mouvement des retraites ! L’insoumission a été présente dans la rue, sur les piquets de grève dès 5 heures du matin, comme à l’Assemblée nationale où les insoumis ont tenu la tranchée sans relâche pendant de longues semaines. Retrouvez-ici un édito détaillé de Mathilde Panot et Manuel Bompard sur les 9 mensonges de Macron sur les retraites. De l’arrivée du texte en commission, jusqu’au 49.3, l’insoumission a toujours été présente, et vaillante comme lors de ces 3 heures et 43 minutes de direct sous la pluie devant l’Assemblée nationale pour porter haut et fort la résistance des insoumis.

Rappelons-nous également de la mobilisation des soignantes et des soignants, bien avant l’arrivée du coronavirus. L’insoumission était le jour de la Saint-Valentin 2020 aux côtés à leur côté pour déclarer sa flamme à l’Hôpital Public. Souvenons-nous que le 14 février, La République En Marche refusait de rendre hommage à une infirmière poignardée. Quelques jours plus tard, des millions de Françaises et de Français applaudiront les soignants tous les soirs à 20 heures à leurs fenêtres. Bien loin des applaudissements et des médailles promises par le gouvernement, ces mêmes soignants seront sous les gaz lacrymogènes le 16 juin en guise de remerciements lors du premier déconfinement.

Rappelons-nous également de l’éphémère mais vitale prise de conscience des métiers essentiels qui tiennent le pays, lors du premier confinement. L’insoumission avait a cette occasion sortie un billet coup de gueule contre la différence de valorisation et de rémunération entre ces métiers essentiels (infirmières, caissières, éboueurs…) et les « Bullshit jobs » (par exemple les « Chief happiness officer »), concept du regretté David Graeber qui nous a quitté en 2020.

L’insoumission a également dénoncé, tout au long de sa première année d’existence, les scandales de la gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Les 600 millions de masques brûlés sous Macron, les lits d’hôpitaux fermés en pleine pandémie, la gestion calamiteuse des tests, des vaccins… Mais l’insoumission n’a pas fait que dénoncer la gestion chaotique du gouvernement, elle a relayé d’innombrables propositions de loi insoumises au cœur de la crise sanitaire, comme lors de ses 13h30 heures de direct à l’occasion de la niche parlementaire de la France insoumise à l’Assemblée nationale.

La crise sanitaire et ses conséquences, qui ont évidemment largement occupé le champ médiatique, ne doivent pas nous faire oublier que cette année écoulée a aussi été marquée par un autre soulèvement populaire, et pas des moindres : le mouvement contre les violences policières ! Du rassemblement historique le 2 juin 2020 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris suite à la déflagration mondiale causée par la mort de George Floyd aux États-Unis, à la vibrante Marseillaise rassemblant des centaines de milliers de militants antiracistes place de la République à Paris à l’appel du collectif Justice pour Adama le 13 juin, en 2020 la jeunesse s’est levée pour dénoncer le racisme et les violences policières dans notre pays.

N’oublions pas non plus que l’année s’est conclue par un nouveau mouvement social contre la liberticide loi Sécurité Globale du gouvernement et son fameux article 24 visant à interdire de filmer les policiers (notre entretien exclusif avec le député Ugo Bernalicis sur le sujet). Une fois encore l’insoumission s’est fait entendre à travers des foules impressionnantes partout en France contre la loi Sécurité Globale, les marches pour défendre nos libertés fondamentales face à la dérive autoritaire du gouvernement.

Outre la mobilisation contre la loi Sécurité Globale, la fin de l’année 2020 a aussi été marquée, en l’espace d’une même semaine, par deux nouveaux scandales de violences policières qui sont venus couvrir encore un peu plus de honte ce quinquennat. Le 23 novembre où une violence policière inouïe s’est abattue sur la place de la République et dans les rues parisiennes. L’insoumission était présente place de la République aux côtés de Danielle Simonnet quand tout a basculé, retrouvez le récit de cette soirée où la violence policière de la macronie s’est déchaînée ainsi que notre vidéo captant en direct ces images de gamins arrachés des tentes et piétinés au sol par des CRS, les images de la honte. Trois jours plus tard, sortaient les images du passage à tabac de Michel Zecler par trois policiers, provoquant une nouvelle vague d’indignation dans le pays contre les violences policières.

Mais cette année n’a pas été uniquement celle de la gestion chaotique de la crise sanitaire du gouvernement, du procès des attentats de janvier 2015, de l’assassinat atroce de Samuel Paty, de la succession d’attentats qui ont endeuillé le pays, de l’explosion des groupuscules d’extrême droite en roue libre dans le pays, des riches qui détruisent la planète et des chiffres chocs pour une écologie populaire, des 300 000 SDF toujours comptabilisés, de la pauvreté qui fracasse notre pays… Elle a aussi été celle d’une heureuse nouvelle, de la perspective d’une lumière au bout du tunnel que nous traversons : la candidature de Jean-Luc Mélenchon, les 100 000 parrainages citoyens en moins de 24 heures sur noussommespour.fr pour le candidat aujourd’hui de loin le mieux placé à gauche pour l’élection présidentielle de 2022 !

Enfin, au rayon bonne nouvelle de cette année si particulière, notre site l’insoumission.fr, pour sa première année d’existence, a dépassé (très) largement le nombre de visiteurs qu’on attendait. Vous avez été plusieurs centaines de milliers à lire nos articles sur le site, près de deux millions de visiteurs en cumulé, plus de 20 000 à télécharger notre application mobile, nombreuses et nombreux également à suivre les éditos vidéos de nos députés, eurodéputés, oratrices et orateurs, nos directs vidéos en manifestations grâce à nos reporters bénévoles à travers tout le pays, à nous suivre sur Facebook, YouTube, Twitter, Telegram et désormais Instagram, à lire nos « brèves », nouveau format d’articles beaucoup plus court que nous venons de lancer sur notre site pour réagir à l’actualité chaude, pour que, dès qu’un scandale tombe, l’insoumission ne soit jamais loin !

L’équipe de l’insoumission tenez à vous remercier du fond du cœur, vous nous donnez la force au quotidien.

L’insoumission souffle sa première bougie, et espère être à vos côtés tout au long de cette nouvelle année.

Par Pierre Joigneaux