Il y a 150 ans débutait la Commune de Paris

18 mars 1871. Il y a 150 ans jour pour jour, sommet de la butte Montmartre : les soldats, venus récupérer les canons cachés dans les quartiers populaires pour résister aux prussiens, se retrouvent nez à nez avec le peuple parisien. Face à face. Les soldats mettent en joue le peuple. L’ordre de tirer est donné. Et soudain « Crosse en l’air, crosse en l’air ! » : un à un, les soldats redressent leur fusil, et tombent dans les bras du peuple. De Belleville à la Villette, les canons sont repris, armée et peuple fraternisent. C’est le début de la Commune de Paris.

Retrouvez Les damnés de la commune, un très beau documentaire Arte tiré de la série de bande dessinée du même nom, pour célébrer le 150ème anniversaire de la Commune de Paris.