Le RN a choisi son camp : celui des riches

Le Rassemblement national (RN) vote contre la régulation des jets privés et des yachts, contre le rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF), contre la taxation des super-profits, contre l’imposition des multinationales, « et en même temps » contre l’augmentation du SMIC, le blocage des prix, le gel des loyers et une réforme de l’impôt sur les sociétés (IS) qui favoriserait les petites et moyennes entreprises (PME). Dans la lutte des classes, le RN a choisi son camp : le capital plutôt que le travail, les gros plutôt que les petits, les riches plutôt que les pauvres. On pourrait résumer les votes du RN ainsi depuis le début du quinquennat : fort avec les faibles, faible avec les forts.

Après avoir essayé de s’imposer comme la candidate du pouvoir d’achat pendant la campagne présidentielle, alors que son programme économique est une saignée pour les classes populaires, Marine le Pen et ses troupes ont fait tomber le masque à l’Assemblée nationale : alliance systématique avec la macronie pour défendre les intérêts de la poignée d’assistés d’en haut qui confisque toutes les richesses, contre l’intérêt du plus grand nombre. Le RN a choisi son camp, le capital et ses médias le lui rendent bien. Plutôt Hitler que le Front populaire dans les années 30, plutôt le Pen que Mélenchon aujourd’hui. L’insoumission s’est donnée comme mission de démasquer l’alliance du capital et de l’extrême droite. Notre article.

Contre la régulation des jets privés et des yachts, le rétablissement de l’ISF et la taxation des super-profits : le RN protège les assistés d’en haut…

Assistés d’en haut. 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de personnes dans ce pays. 63 milliardaires polluent plus que 50% des Français. Les parasites d’en haut, ces invisibles qui détruisent l’humain et la planète, vous ne les voyez jamais. Vous ne voyez jamais les visages des responsables de la catastrophe climatique et sociale en cours. Pourtant ces profiteurs de crise, ils ont des noms, ils ont des adresses, ils ont des visages, et l’insoumission s’attèle à vous les montrer. LCI nous accuse d’alimenter la haine anti riche, nous accusons LCI d’alimenter la haine des pauvres, de pointer les « assistés » d’en bas (la fraude sociale, 700 millions d’euros) plutôt que les assistés d’en haut (fraude fiscale, 100 milliards d’euros).

L’objectif de notre série sur les profiteurs de crise, est de vous montrer les visages des responsables de la catastrophe, ces visages que vous ne voyez jamais dans les médias traditionnels. Celui de Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, qui a pris en une année de Covid la modique somme de… 30 milliards d’euros. Vous avez bien lu : 30 milliards d’euros. Pendant que notre jeunesse fait la queue pour pouvoir manger. Celui de Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui s’est augmenté de 52% en 2021, à la tête d’une multinationale qui a réalisé 17,3 milliards de profits sur les neuf premiers mois de 2022, bénéfice le plus élevé jamais réalisé par une entreprise française dans l’histoire alors que les prix à la pompe s’envolent. Profiteur de crise, profiteur de guerre. Et ainsi de suite.

Dans le cadre de la mission flash sur les super-profits à l’Assemblée nationale, le RN a fait des courbettes au patron de Total et a remercié l’homme qui a pris 30 milliards d’euros par an. Cohérent, le RN a voté contre le rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF). Au parlement européen, Jordan Bardella et le RN ont voté contre la régulation des jets privés et des yachts. Peu importe que 63 milliardaires polluent plus que la moitié du peuple. Le RN protège les super-profiteurs, super-pollueurs, les responsables de la catastrophe. Le RN préfère s’attaquer, lâchement, aux « assistés d’en bas », refuse d’accorder des miettes aux plus fragiles.

… « Et en même temps », le RN vote contre l’augmentation du SMIC, le gel des loyers, le blocage des prix et l’aide aux PME

Marine Le Pen et Emmanuel Macron en lune de miel contre le peuple. En juillet, lors du vote sur le « paquet pouvoir d’achat » à l’Assemblée nationale, le RN a voté contre l’augmentation du SMIC, le gel des loyers et le blocage des prix. Le RN défend le pouvoir d’achat des Français ou des ultra riches ?

Ce n’est pas tout. En septembre, Marine Le Pen a proposé que les salariés qui refusent un CDI à l’issue d’un CDD, ne puissent plus obtenir d’allocations-chômage. Le RN, Les Républicains (LR) et la minorité présidentielle ont même supprimé l’allocation chômage aux salariés maltraités, poussés à bout, qui lâchent leur poste en cours de route. « Et en même temps », le RN s’est abstenu sur un amendement proposant une imposition plus juste des multinationales, tout en refusant une réforme de l’impôt sur les sociétés (IS) qui favoriserait les PME ! Faible avec les fort, fort avec les faible : la politique économique du RN. L’alliance du capital et de l’extrême droite.

Quand on apprend aux électeurs du RN que Marine Le Pen a voté contre l’augmentation du SMIC

Nous vous racontions dans nos colonnes un épisode des caravanes populaires qui ont sillonné la France cet été. « À Metz, au Sablon, terrain de pétanques, on rencontre des électeurs RN. 40 à 60 ans, des chauffeurs routiers, retraités, ouvriers… Un ancien bastion ouvrier. On lance la discussion. On leur dit que le RN a voté contre l’augmentation du SMIC. L’intégralité des gens présents ne nous croit pas.

On est obligé de sortir nos téléphones, d’aller chercher les votes à l’Assemblée, de leur montrer les votes du RN et de Le Pen. Et là, il se passe un truc : « on a voté pour eux pour le pouvoir d’achat on n’a pas de quoi payer 4 jours à la mer à nos enfants et ils nous font ça ? ». Nous on est là, pas d’échéance électorale, on est là les insoumis pour vous raconter ce qu’il se passe à l’Assemblée.

On a parlé de tous pleins de problèmes sociaux. Et à aucun moment le racisme et l’immigration n’est venu dans la discussion. On a fini par rester. Alors qu’il y avait Leïla, Shéhérazade et Livia, il n’y avait aucune animosité. Jamais je n’ai vécu un échange politique avec moins d’animosité que ce moment-là. Avec nos opposants politiques majeurs, le Rassemblement national ! On était heureux. On a fait la partie de pétanque avec eux ».

Alors que 89 députés du RN ont fait leur entrée glaçante à l’Assemblée (suivez notre série de sur les députés RN), que le parti présidentiel ne cesse de lui servir de dangereux tremplin, l’urgence est bien de démasquer l’extrême-droite plutôt que d’être tenté de jouer sur son terrain. L’enjeu est bien de démasquer son alliance avec le capital et ses médias (suivez notre série sur les éditorialistes de plateaux). L’enjeu est bien de démasquer les assistés d’en haut (suivez notre série sur les profiteurs de crise) et de faire tomber le masque de Marine Le Pen. Avant qu’il ne soit trop tard.

Par Pierre Joigneaux.