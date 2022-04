Présidentielle – Les associations ont comparé : Mélenchon a le meilleur programme

Jean-Luc Mélenchon a le meilleur programme selon Greenpeace, Notre Hôpital, Osez le Féminisme, Oxfam, L214, la Conférence Nationale du logement, France Nature environnement… Un plébiscite de la part des associations sur les différents sujets. Une reconnaissance des différents combats de longue date de Jean-Luc Mélenchon, et du sérieux de son programme, co-construit avec ces dernières. Des mesures qui, en plus d’être chiffrées, sont soutenues par une très large majorité de Français. Tous les voyants sont donc au vert pour le candidat de l’Union populaire. Les autres principaux candidats sont loin de pouvoir en dire autant. Notre article.

Un programme co-construit avec les associations, plébiscité par les citoyens

Plutôt qu’un feuillet de 10-15 mesures écrit sur un coin de table par des communicants politiques, le programme porté par Jean-Luc Mélenchon est le fruit d’un immense travail. Un programme avec propositions des travaillées par des dizaines d’associations, ONGs et collectifs, précisées grâce à des milliers de contributions citoyennes. Voilà ce qui fait la force de l’Avenir en commun, le programme des insoumis.

Un programme précisé depuis 2017 grâce notamment au travail des 17 députés LFI et de leurs équipes durant 5 ans à l’Assemblée nationale, par les 6 eurodéputés insoumis depuis 3 ans au Parlement européen, et détaillé dans 38 livrets thématiques et 12 plans déjà sortis, dont la liste va continuer à s’allonger d’ici 1er tour.

La défense des droits des Femmes ? L’association « Osez le Féminisme ! » a élu l’Avenir en commun comme le meilleur programme pour mener cette mission à bien. La lutte contre le changement climatique ? Le Réseau Action Climat (RAC France), qui fédère une quarantaine d’associations écologistes, a désigné le programme de l’Union populaire comme l’un des plus ambitieux qui soient. La défense du droit au logement ? Tous les voyants sont au vert pour les insoumis dans le classement des programmes établi par la Confédération Nationale du Logement (CNL). Mais il y aussi OXFAM France, Greenpeace, L214, Notre Hôpital (voir comparatif ci-dessus)…Une immense majorité des associations du pays plébiscite le programme des insoumis.

Choisir le programme de Mélenchon : tourner la page du macronisme, construire un autre monde

L’ensemble des mesures du programme de Jean-Luc Mélenchon doivent amener à « l’harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature » : voila la formule qui résume le programme l’Avenir en commun. Après 5 ans de macronisme, il propose de tourner la page. Tourner la page de la casse des services publics, d’une répression policière sans précédent sous ce quinquennat qui aura réalisé l’exploit de faire naître les deux plus longs mouvements sociaux en France depuis 50 ans, le mouvement des Gilets Jaunes et celui des retraites.

L’Avenir en commun doit aussi nous permettre de tourner la page d’un quinquennat perdu dans la lutte contre le changement climatique, où ce gouvernement a été condamné par la justice pour inaction climatique, alors que le GIEC nous annonce que l’Humanité a désormais 3 ans pour réduire ses émissions de CO2. Enfin, tourner la page de ce quinquennat où l’exercice du pouvoir et du mépris du monarque présidentiel aura atteint des cimes jamais atteintes dans l’Histoire de la 5ème République.

Pour aller au second tour, nous faisons une campagne de terrain. Actuellement, il y a 30 réunions publiques par semaine. Il y en aura une par département dans la dernière ligne droite, sans compter les 11 hologrammes. On va convaincre sur le contenu, le programme. #Le19H45 pic.twitter.com/EpOahvuRgO — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 25, 2022

« Un autre monde est possible » selon les insoumis et leur candidat. En effet, à 5 jours du premier tour, Jean-Luc Mélenchon est à 17% d’intentions de vote. Le candidat de l’Union populaire continue son ascension vers le second tour. Il reste moins d’une semaine aux insoumis pour balayer l’extrême-droite dès le 1er tour de l’élection présidentielle, et porter au second tour leur programme, le plus complet qui soit, écrit pour répondre aux crises écologiques, et économiques et démocratiques qui nous font face. Réponse le 10 avril !