Présidentielle : 2000 personnalités soutiennent Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a reçu le soutien de 2000 personnalités ce matin. Pour eux, les 10 et 24 avril, « ce sera Mélenchon. » Caroline De Haas, Blanche Gardin, Corinne Masiero, Lyes Louffok, Annie Ernaux, Princess Erika, Usul, Sanseverino, Caroline Mécary, et des centaines d’autres ont signé cette tribune en soutien à la candidature de l’Union populaire. Après les 800 universitaires, les 600 acteurs de l’éducation nationale, les 160 économistes, les 300 cheminots, Frédéric Lordon, Bernard Friot, Édouard Louis, l’Union populaire ne cesse de s’agrandir.

« Jean-Luc Mélenchon est aujourd’hui la meilleure carte dont nous disposons pour faire bifurquer le récit qu’on nous écrit depuis plusieurs mois » écrivent les 2000 personnalités. À six jours du premier tour, la gauche y croit plus que jamais. Notre article.

Nombreux sont ceux qui, parmi les signataires de cette tribune, ont « eu envie de tout envoyer valser ces derniers mois. » Désespérant « devant une présidentielle écrite d’avance« , devant une campagne présidentielle qui n’a pas vraiment eu lieu, sans véritables débats entre les candidats face au refus d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen de débattre. Dépités face à l’omniprésence de l’extrême-droite et de ses thématiques dans l’espace médiatique, du passage sous silence de la question du partage des richesses, du dérèglement climatique, quand seulement 2,7% du temps médiatique y est consacré dans cette campagne, ou encore de la crise démocratique qui ravage le pays.

« Depuis quelques semaines, quelque chose a changé« , écrivent ces 2000 personnalités qui se réjouissent d’un air semblant « plus léger. » La raison ? La possibilité pour un candidat de gauche, portant un programme de rupture avec le chaos néolibéral que tous fustigent, d’arriver au second tour de l’élection présidentielle dans 6 jours. C’est en effet « une fenêtre [qui] s’entrouvre dans cet environnement politique irrespirable. » Jean-Luc Mélenchon, candidat de l’Union populaire n’a jamais été aussi proche du second tour et est le seul capable de déjouer un nouveau duel Macron VS Le Pen que redoutent ces personnalités, comme 80% des Français.

Avec Mélenchon au second tour, « il devient imaginable de gagner l’élection présidentielle«

« Si la gauche est au second tour... », tout peut changer : voilà l’argument-phare sous forme anaphorique des 2000 signataires de cette tribune. « Si la gauche est au second tour, l’extrême-droite n’y est pas« . Ainsi, la France se donne la possibilité de s’éviter deux semaines de Rassemblement National sur le devant de la scène politique : moins de haine, de racisme, d’antisémitisme, d’islamophobie déjà trop présents dans notre pays.

« Si la gauche est au second tour, le candidat de droite ne pourra pas dérouler son programme de restrictions de nos droits sociaux et de nos libertés sans contradiction« , continuent les signataires de cette tribune. Emmanuel Macron prépare une guerre sociale encore plus féroce en cas de deuxième mandat. Si Jean-Luc Mélenchon se retrouve face à Emmanuel, il devra assumer son bilan de casse sociale et se défendre face à un candidat qui défend le partage des richesses, la bifurcation écologique et la 6e République dont il n’a jamais voulu entendre parler. Ainsi, « pendant deux semaines, nous parlerons de la retraite à 60 ans, du SMIC à 1400 €, de la planification écologique ou de la fin des violences sexuelles. »

Mais surtout, si la gauche est au second tour, « il devient imaginable de gagner l’élection présidentielle. « Il y a un seul candidat qui peut permettre cela, c’est Jean-Luc Mélenchon, expliquent les 2000 personnalités. « Ce qui est sûr, c’est que Jean-Luc Mélenchon est aujourd’hui la meilleure carte dont nous disposons pour faire bifurquer le récit qu’on nous écrit depuis plusieurs mois« , précisent-ils en conclusion. Comme eux, comme tous les membres du Parlement de l’Union populaire, comme tous ces corps de métiers, collectifs, associations qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon et le programme de l’Union populaire, d’autres rêvent d’un autre monde. Grâce à un bulletin de vote, les 10 et 24 avril, il est possible de le voir advenir.