Présidentielle : ces cadres supérieurs qui votent Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon est leur candidat. Ils sont cadres supérieurs, hauts fonctionnaires, magistrats, consultants et aujourd’hui, ils appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle, dont le premier tour a lieu dans 9 jours. « Convaincus que la poursuite des politiques néolibérales » proposée par Emmanuel Macron, « ou ses variantes plus ou moins xénophobes » nous conduisent droit dans le mur, ces cadres supérieurs appellent sans équivoque à voter pour Jean-Luc Mélenchon. L’élection présidentielle de 2022 « offre une opportunité de bifurquer vers une société plus juste et écologique. » Notre article.

« Le projet de Macron consiste à dépecer l’État social pour le vendre étage par étage à des intérêts privés, quoi qu’il en coûte«

Les mots sont durs, mais justes pour qualifier le bilan sanglant d’Emmanuel Macron. Nous étions revenus d’ailleurs dans nos colonnes sur les 21 mensonges de sa lettre adressée aux Français. Il n’y a pas un pan de l’État, pas une seule partie des services publics qu’il n’a pas attaquée. « Malgré deux ans de crise sanitaire, rien n’a été fait, et rien ne sera fait, pour sortir l’hôpital de sa situation catastrophique et de la mortifère tarification à l’acte« , dénoncent les signataires de cette tribune.

« Après l’énergie ou les transports, ce sont l’Éducation Nationale et l’Université les prochains sur la liste« , détaillent-ils. En effet, après avoir délabré l’École publique à petit feu, les macronistes veulent finir de l’achever pour la transformer en école-entreprise : le rêve de Jupiter. Concernant l’Université, Emmanuel Macron a déjà avoué qu’il comptait augmenter les frais de scolarité, après avoir augmenté ceux des étrangers extra-européens.

« Dépecer l’État social pour le vendre étage par étage à des intérêts » ? Quelle autre meilleure illustration que le scandale McKinsey qui rend furieux Emmanuel Macron à 9 jours du premier tour ? Plus de 2,4 milliards d’euros cumulés versés aux cabinets de conseil en 4 ans, dont 1 milliard en 2021. Des cabinets payés une fortune d’argent public pour des missions inutiles. Avec les cabinets de conseil, « le contribuable se fait plumer trois fois« , selon les mots du député Adrien Quatennens. Que l’Etat paye pour disparaître, cela n’a jamais été aussi vrai sous le mandat d’Emmanuel Macron.

Le programme de Mélenchon est « le plus à même d’affronter les urgences écologiques, sociales et démocratiques«

Aujourd’hui, le programme de l’Union populaire leur semble être « le plus cohérent et le plus à même d’affronter les urgences écologiques, sociales et démocratiques. » Dans leur tribune, ces cadres supérieurs vantent un programme qui « met au centre à la fois l’humain et la planète » et qui est « en capacité d’accéder au deuxième tour et d’imposer un débat sur des sujets majeurs : mettre l’économie au service des besoins et non des profits, mettre en place une planification écologique, réduire les inégalités, renforcer nos services publics. »

Une candidature n’est pas que faite d’un programme. Ce dernier doit être porté par un candidat ou une candidate. Parfois, c’est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui en fait hésiter quelques-uns. S’adressant précisément à leurs pairs pour les convaincre, les cadres supérieurs signataires de cette tribune ont comparé Jean-Luc Mélenchon et le président-candidat. Si le candidat de l’Union populaire n’a pas « la maîtrise de soi et la componction de mise dans ton milieu feutré« , c’est dans le calme du « bel Emmanuel » que « se cachaient les lois liberticides », détenteur d’un beau sourire qui « parvenait difficilement à masquer certains propos méprisants. »

L’harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature est la colonne verticale du programme de Jean-Luc Mélenchon, au travers de 4 axes fondamentaux : la 6ème République, le partage de richesses, la bifurcation écologique et l’indépendance de la France. Un programme complet, chiffré et largement plébiscité par les Français peut atteindre le second tour de l’élection présidentielle. Oui, la victoire de Jean-Luc Mélenchon est possible dans 9 et 23 jours.