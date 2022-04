Sondages : à 16%, Mélenchon n’a jamais été aussi proche du second tour

Jean-Luc Mélenchon n’a jamais été aussi haut dans les sondages, en plus de n’avoir jamais été aussi proche du second tour. À 9 jours de l’élection présidentielle, les instituts Ipsos-Sopra-Steria et Cluster17 placent tous les deux le candidat de l’Union populaire à 16%. Un bond de 4 points en deux semaines. Le candidat de l’Union populaire est dans la marge d’erreur pour le second tour et peut être devant Marine Le Pen, qui a toujours été surestimée dans les sondages. La dynamique en faveur de l’Union populaire ne cesse de s’accélérer depuis plusieurs semaines. Pour Jean-Luc Mélenchon, le second tour est à portée de main. Tout est possible dans la toute dernière ligne droite de cette campagne. Notre article.

+4 points en deux semaines, la folle dynamique en faveur de Mélenchon

La dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon semble encore s’accélérer. En deux semaines, les intentions de vote en sa faveur ont augmenté de 4 points. Dans les derniers sondages Custer 17 et Ipsos-Sopra-Steria tous deux sortis aujourd’hui, il est maintenant à 16%. Dans le sondage Cluster 17, il est à deux points de Marine Le Pen, soit à deux points du second tour, dans la marge d’erreur. Plus que jamais, un affrontement entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon est possible.

La poussée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages s’explique par plusieurs facteurs. Sa stratégie d’union par la base porte aujourd’hui ses fruits. Il se présente devant les Français avec une équipe prête à gouverner, mais surtout avec programme complet et chiffré, avec des mesures plébiscitées par une large majorité de Français. Il a multiplié les démonstrations de force : Montpellier, Lyon, ou encore Paris devant plus de 100 000 personnes. La dynamique est là et Jean-Luc Mélenchon peut créer la surprise en atteignant le second tour dans 9 jours. Enfin, à côté d’une sociale-démocratie crépusculaire, il est la seule alternative à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, tous deux candidats des riches.

Mélenchon, un vote barrage face à l’extrême-droite dès le 1er tour, un vote pour un autre monde

Jean-Luc Mélenchon peut empêcher Marine Le Pen d’atteindre le second tour grâce à cette dynamique ininterrompue en sa faveur depuis plusieurs semaines. D’autant plus que la candidate d’extrême-droite est systématiquement surestimée dans les sondages comme nous vous le rappelions dans ces colonnes. Le candidat de l’Union populaire est aujourd’hui le seul à pouvoir empêcher un duel Macron VS Le Pen au second tour, que 80% des Français ne veulent aps revivre une second fois.

Monsieur Macron, c'est le programme économique de Mme Le Pen, plus le mépris de classe. Mme Le Pen, c'est le programme économique de M. Macron, plus le mépris de race. Si vous souhaitez en finir avec cela, vous savez quoi faire le 10 avril prochain. #MelenchonMarseille pic.twitter.com/tGjqSuuI53 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 27, 2022

Face à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon peut incarner une véritable alternative aux politiques néolibérales qui détruisent notre pays depuis trop longtemps. Marine Le Pen se prétend être la candidate du peuple, mais son hypocrisie a été démasquée. Elle est contre la hausse du SMIC, contre le dégel du point d’indice des fonctionnaires, pour rembourser la dette, elle a reculé sur la dette et veut faire travailler une partie des Français jusqu’à 67 ans. Face à elle, Jean-Luc Mélenchon défend la 6ème République, le partage des richesses et la bifurcation écologique. Dans 9 et 23 jours, un bout de papier peut changer la vie de millions de Français grâce à une victoire de l’Union populaire : oui, un autre monde est possible.