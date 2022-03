SMIC : 80% des Français sont pour son augmentation à 1400€ net comme le propose Mélenchon

SMIC. 80% des Français sont pour une augmentation du SMIC à 1400 euros net. Cela tombe bien, il n’y a qu’un seul candidat pouvant accéder au second tour qui y est favorable : Jean-Luc Mélenchon. Ce chiffre n’est pas étonnant quand on sait que le pouvoir d’achat est la principale occupation des Français pour cette élection présidentielle. Préoccupation qui s’explique par la crise sociale qui fracasse le pays. Cette mesure écologique et féministe, simple à mettre en place, changerait la vie de millions de Français. Notre article.

Augmenter le SMIC : une mesure écologique et féministe pour répondre à la crise sociale

Notre pays subit de plein fouet une crise sociale depuis trop longtemps. Dans l’un des pays les plus riches du monde, 9 millions de personnes sont pauvres, 12 millions ont froid chez elles parce qu’elles n’arrivent pas à se chauffer et 8 millions ont besoin de l’aide alimentaire pour se nourrir. Et « en même temps », 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français. Ainsi, on comprend pourquoi le pouvoir d’achat est la principale occupation des Français pour cette élection présidentielle.

L’augmentation du SMIC est une mesure féministe. En effet, deux personnes sur trois payées au SMIC sont des femmes. Ainsi, ce sont elles qui en bénéficieraient le plus de cette mesure. Par ailleurs, la hausse SMIC est une mesure écologique. Pour manger mieux en effet, il faut pouvoir avoir accès à des biens de bonne qualité, qui mettront nécessairement plus de temps à être produits. Pour que chacun ne dépende plus de la malbouffe et de produits bourrés de glyphosate pour se nourrir. Ces produis seront donc plus chers, d’où une nécessaire augmentation du pouvoir d’achat grâce à la hausse du SMIC à 1400 euros net que propose l’Union populaire.

Mélenchon, candidat du pouvoir d’achat

Ainsi, quasiment la moitié des Français estiment que Jean-Luc Mélenchon est le candidat du pouvoir d’achat. Les mesures du candidat de l’Union populaire sont les plus ambitieuses à ce sujet. Si l’augmentation du SMIC à 1400 euros net est l’une des plus emblématiques, nous pouvons aussi citer le blocage des prix, qui permettrait notamment de bloquer à la baisse les prix de l’essence qui crèvent le plafond, pour revenir à 1,40 euros le litre.

Vous voulez le SMIC à 1 400€ net dès le mois de mai ? Vous voulez qu'il n'y ait plus une seule personne à moins de 1 000€ de revenus mensuels ? Alors, vous savez de quel côté aller dans trois semaines. C'est celui de l'Union populaire. #MarchePourLa6eRepublique pic.twitter.com/kvdr3VD5Bm — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 20, 2022

Au-delà de la hausse du SMIC, le candidat de l’Union populaire propose d’autres mesures pour augmenter le pouvoir d’achat : blocage des prix de l’énergie et des biens de première nécessité, garantie d’autonomie de 1063€ pour chaque jeune, retraite à 60 ans payée au SMIC revalorisé. Face au duel annoncé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, dont les programmes économiques sont assez plus semblables, Jean-Luc Mélenchon est la seule alternative. 80% des Français refusent en effet ce duel. Pour qu’enfin cesse la crise sociale qui fracasse le pays, et pour répondre à la première priorité des Français, un seul vote les 10 et 24 avril : l’Union populaire.