Les groupuscules d’extrême-droite en roue libre en France

Rafales de balles sur des caricatures de juifs, de musulmans et de noirs, apologie d’un terroriste ayant tué 51 personnes, locaux de militants politiques ciblés, vagues de cyber-harcèlement contre des influenceuses et influenceurs de gauche, déni du réel et négationnisme exacerbé… Les groupuscules d’extrême-droite ne se cachent plus, ils ressortent de terre aux quatre coins du pays et font planer la menace d’un retour de l’obscurité au pays des lumières. Notre article.

L’extrême-droite en roue libre au pays des lumières. Entre la ribambelle de propos d’Éric Zemmour les plus abjects les uns que les autres, l' »Opération Azur » où 300 terroristes d’extrême droite préparaient un coup-d’état en France et les récentes saisies d’armes de guerre chez divers militants néo-fascistes, l’extrême droite semble débridée.

Ce 1er novembre, un nouveau seuil a été franchi dans le nauséabond. CNews a invité en direct à l’antenne… Renaud Camus. Celui qui a récupéré la « théorie du Grand Remplacement » à d’anciens Waffen-SS, condamné pour incitation à la haine contre les musulmans, a eu le droit à un direct à une heure de grande écoute pendant l’émission d’Ivan Rioufol. Une omniprésence de l’extrême-droite qui se résume en chiffre : 14 000, c’est le nombre de citation d’Eric Zemmour dans la presse française entre Septembre et mi-octobre.

Cette inondation du champs médiatique a des conséquences bien concrètes : l’explosion des agressions de l’extrême-droite dans le pays, recensées par cette carte de l’insoumission. À Arras, des néo-nazis ont ciblé les locaux du PCF et envoient des messages de menaces sur les réseaux sociaux, comme le rapporte Thomas Portes, président de l’Observatoire National de l’Extrême Droite

À Arras des neo-nazis ciblent les locaux du @PCF et envoient des messages de menaces sur les réseaux sociaux. Les plateaux télés qui déroulent le tapis rouge aux pires racistes se traduit après par des actes concrets, de plus en plus violent. Nous ne céderons jamais face à vous. pic.twitter.com/spqffiiUUq — Thomas Portes (@Portes_Thomas) November 2, 2021

La semaine précédente, c’est la vidéaste Nirina qui a du faire face à une vague de cyber-harcèlement raciste et sexiste, suite à sa récente vidéo intitulée « Le Grand Remplacement n’existe pas » où elle y démontait méthodiquement cette « théorie », qui n’est rien d’autre qu’une fake news.

L’ambiance ne cesse de se dégrader, et les violences se multiplient donc. Les militants politiques de gauche, les organismes de presse et des communautés spécifiques sont de plus en plus régulièrement l’objet de menaces et d’actes violents.

Cette semaine un nouveau seuil a été franchi dans l’abject : des militants d’un groupuscule d’extrême-droite, la Famille Gallicane, soutien d’Éric Zemmour, ont criblé de balles des caricatures représentants un homme juif, un homme musulman et un homme noir. Et toujours aucune réaction de la part du gouvernement.

⚫️ Hier nous publiions une enquête sur des soutiens armés de @ZemmourEric. Aujourd'hui nous découvrons (grâce à un lecteur), un enregistrement audio où l'on entend l'un des membres de ce groupe faire l'apologie du terroriste d'extrême droite Brenton Tarrant. ⬇️



Propos choquants. pic.twitter.com/hAsc07zHae — Mathieu Molard (@MatMolard) November 3, 2021

On apprenait le lendemain qu’un membre de ce groupuscule, faisait l’apologie de Brenton Tarrant, le terroriste d’extrême-droite à l’origine de la tuerie de Christchurch. Le 15 mars 2019, cet homme s’en prenait à deux mosquées faisant 51 morts, justifiant son acte par la théorie… du « grand remplacement ».

N’oublions jamais là où mène l’idéologie d’extrême droite, aux heures les plus sombres de notre Histoire.