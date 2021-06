Sondage 2022 : le grand flop du bashing anti-Mélenchon

Malgré un déferlement de la quasi intégralité du champ médiatique et politique contre Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours, accusant notamment le leader des insoumis de « complotisme » depuis son passage dans l’émission Questions politiques ce dimanche 6 juin, le candidat des insoumis à la présidentielle n’est pas atteint dans les sondages, toujours largement en tête à gauche. C’est ce que nous révèle le dernier baromètre Harris Interractive publié ce mercredi 9 juin. Le leader des insoumis reste stable à 11% avec un score largement supérieur à ses adversaires Yannick Jadot (EELV) et Anne Hidalgo (PS). Malgré une séquence de bashing anti-Mélenchon d’une rare violence de la part de la meute médiatique. Un grand flop. Notre article.

Flop. Depuis ce dimanche 6 juin 2021 et son passage sur le plateau de Questions politiques, le champ médiatique essaie de passer Jean-Luc Mélenchon à la lessiveuse. Un déferlement d’une rare violence se concentre sur le leader des insoumis. Les coups pleuvent de partout. Une nouvelle étiquette est collé au candidat de loin le mieux placé à gauche dans la course à la présidentielle : « complotiste ».

La justification ? Une séquence de l’émission dans laquelle le leader des insoumis alerte sur l’instrumentalisation politique des attentats et des faits divers lors des dernières semaines des campagnes présidentielles. Instrumentalisation dénoncée par de nombreux politiques et médias avant lui, du Premier ministre Bernard Cazeneuve au Figaro ou France Inter. Jean-Luc Mélenchon de citer en exemple les campagnes de 2017, 2012 et 2002, où à chaque fois, dans la dernière semaine avant le scrutin, un attentat ou un fait divers a été instrumentalisé par la droite et l’extrême droite pour servir sa surenchère sécuritaire. L’attentat sur les Champs-Élysées en 2017, l’attentat de Mohammed Merah en 2012, le fait divers Papy Voise en 2002. Factuels.

Mais peu importe les faits, la quasi intégralité du champ médiatique et politique est tombé sur le candidat en tête des sondages à gauche, déformant ses propos et l’accusant non seulement de complotisme mais de nier la réalité des attentats et la souffrance des victimes. Les médias juxtaposant notamment deux passages : cette fameuse séquence où Jean-Luc Mélenchon dénonce l’instrumentalisation politique des attentats et des faits divers dans la dernière semaine des campagnes présidentielles, et un autre passage où le leader des insoumis dénonce la concentration capitalistique des médias dans les mains de 9 milliardaires ayant le pouvoir de propulser un candidat à l’Élysée à l’image d’Emmanuel Macron en 2017.

La meute médiatique a ensuite tenter un second raide sur le candidat en tête des sondages à gauche. Quand Jean-Luc Mélenchon a tenté de lancer l’alerte sur un appel au meurtre des électeurs de gauche par le youtubeur d’extrême droite Papacito le lundi 7 juin, les médias ont crié au « contre feu » et à la « diversion ». Un mannequin représentant les 7 millions d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon sauvagement poignardé à 14 reprises à coup de machette et mitraillé par deux militants d’extrême droite en treillis militaires, expliquant comment se procurer des « calibre 12 » pour « buter ces fils de pute » ? Un contre feu créé par Jean-Luc Mélenchon.

Manque de chance dans cette tentative de décrédibilisation médiatique à grande échelle de la parole du leader des insoumis, le lendemain, le mardi 8 juin, le Président de la République, en déplacement dans la Drôme, a reçu une gifle d’un… militant de l’extrême droite royaliste. Comme… Papacito, le youtubeur ami d’Eric Zemmour, dont la menace de morts contre les insoumis n’avaient pas été prise au sérieux la veille par les médias. Le Président de la République visé, un ouvrage de Mein Kampf et des armes retrouvés chez l’un des deux interpellés, le champ médiatique a bien été obligé de reconnaître, du bout des lèvres, la menace de que représente l’extrême droite pour la République.

Et comme le hasard fait parfois bien les choses, ce samedi 12 juin des marches sont organisées dans tout le pays pour alerter et protester contre… l’explosion des idées d’extrême droite. À l’initiative de La France insoumise (LFI) et de plus de 110 organisations (associations, syndicats, partis politiques, collectifs), ces marches prévues dans plus de 130 villes à travers le pays tombent donc à pic.

Malgré ce climat nauséabond, malgré l’incroyable déferlement de la meute médiatique ces derniers jours contre le leader des insoumis, Jean-Luc Mélenchon reste stable et largement en tête de la gauche dans les sondages. Une sacrée prouesse. C’est ce que nous enseigne le dernier baromètre politique Harris Interractive publié ce mercredi 9 juin. Le sondage a été réalisé du 4 au 7 juin (le pic des attaques en complotisme les 6 et 7 juin), et malgré le bashing médiatique le leader des insoumis reste stable à 11% et largement en tête à gauche devant Anne Hidalgo (PS) et Yannick Jadot (EELV).

Le philosophe Frédéric Lordon avait annoncé la couleur il y a deux semaines : Jean-Luc Mélenchon va concentrer les coups en 2022. Face aux trois blocs de droites (LR – LREM – RN) et à leur diversion sécuritaire et identitaire, le candidat le mieux placé à gauche, qui tente de ramener la question sociale et écologique au centre du débat, va être la cible. La stratégie d’union populaire du leader des insoumis fait peur au système. Et on comprend pourquoi : les mesures proposées par les insoumis sont soutenues par une immense majorité de Français.

9 Français sur 10 sont pour l’augmentation du SMIC, la garantie d’emploi, la création d’un pôle public du médicament, le conditionnement des aides publiques aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales, l’interdiction du glyphosate. 8 Français sur 10 sont pour le rétablissement de l’ISF, la taxe sur les profiteurs de crise, un grand plan d’investissement dans les services publics (en particulier la santé), pour que les premières quantités d’eau soient gratuites, le plafonnement des frais bancaires, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, les parrainages citoyens pour l’élection présidentielle, l’interdiction des publicités pour des produits polluants. 7 Français sur 10 sont pour la retraite à 60 ans, la proportionnelle aux législatives, le référendum d’initiative citoyenne (RIC), la sortie du nucléaire. 6 Français sur 10 sont pour la semaine de 4 jours, le RSA jeune, l’interdiction du travail détaché, des fermes usines, et pour la 6ème République ! Des mesures toutes portées par… l’Avenir en commun, le programme des insoumis qui a déjà rassemblé 7 millions d’électeurs et près de 20% des voix en 2017.

Voici pourquoi la quasi intégralité du champ médiatique et politique tente de décrédibiliser Jean-Luc Mélenchon et de le disqualifier de la course à la présidentielle : car il fait peur. Les mesures proposées dans le programme des insoumis sont largement majoritaire. Tout va donc être fait pour mettre hors jeu Jean-Luc Mélenchon « l’islamogauchiste complotiste ». Les coups ont été d’une incroyable violence ces derniers jours mais le leader des insoumis est toujours debout. La séquence lui a même finalement donné le point sur la menace que représente l’explosion de l’extrême droite dans le pays. Les insoumis appellent depuis de longs mois à un sursaut républicain et l’organisation de grandes marches pour nos libertés et contre les idées d’extrême droite. Elles auront lieux partout dans le pays ce samedi. Loin de la zemmourisation médiatique, face au climat nauséabond dans le pays, la résistance s’organise.

Par Pierre Joigneaux.