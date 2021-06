Papacito, un YouTubeur ami de Zemmour, appelle à tuer les électeurs de Mélenchon

C’est une vidéo de 19 minutes, publiée le 6 juin sur YouTube, absolument hallucinante. Dans cette vidéo, un YouTuber d’extrême-droite, Papacito, ami d’Eric Zemmour, explique en détail comment acheter des armes à feu et les utiliser contre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.

« Ce mannequin représente le gaucho »

« Aujourd’hui on va tester si le gauchisme est pare-balle. […] Cette vidéo risque d’être un petit peu tendancieuse du point de vue de la possibilité (sic) qu’elle soit glissante et fascisante. Vous savez qu’il y a 6 % de personnes dans notre pays qui votent pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu’ils seront démunis s’il y a quelque chose de pas prévu qui se passe dans les années prochaines. » C’est ainsi que commence la vidéo de 19 minutes du YouTuber d’extrême-droite Papacito. Accompagné d’un autre YouTuber d’extrême droite, dont la chaîne YouTube regorge de tests d’armes à feu, ils vont tirer au fusil et donner des coups de machette à un mannequin censé représenter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. « Le but c’est quand même de savoir si gens gauchistes pourra survivre (sic) aux gens normaux qu’ils insultent et qu’ils méprisent depuis des années voire des dizaines d’années. Donc on va utiliser la munition la plus courante chez les gens normaux, c’est-à-dire le calibre 12. C’est une très bonne munition. Et je pense que ça va traverser sans trop de problème. »

ATTENTION, LES IMAGES QUI SUIVENT SONT CHOQUANTES :

S’ensuit une surenchère de sous-entendu douteux, et tentatives de se dédouaner d’éventuelles poursuites judiciaires comme l’appel au meurtre : « Le but n’est pas de tester la résistance… N’est pas d’imager le fait de tirer sur un gauchiste. C’est un test balistique, extrêmement scientifique, extrêmement technique pour savoir si un équipement pratique d’un gauchiste lambda peut résister. »

Un tutoriel pour acquérir une arme à feu

Après avoir tiré sur le mannequin et constaté les résultats, les deux paramilitaires expliquent en détail comment acquérir un permis de chasse sous prétexte de régulation de la population de sangliers. Un prétexte qui cache mal le véritable but : « Qu’est-ce que c’est qu’une arme de catégorie C ? Déjà c’est l’assurance de vous faire respecter dans les moments où on remettra en doute vos convictions. »



Après avoir expliqué comment passer son permis de chasse pour acquérir une arme, les deux youtubers passent en revue plusieurs armes à feu et l’équipement et détaillent les prix. « C’est vraiment 180 euros et un quizz de merde qui vous séparent de pouvoir accéder à l’assurance d’être entendu quand vous avez quelque chose à dire ». La vidéo se termine avec Papacito donnant quatorze coups de machette au mannequin électeur de Mélenchon puis, faisant mine d’essuyer son couteau il se tourne vers la caméra et lance un « Purement scientifique » avant de s’esclaffer.

En réponse à ces menaces à peine voilées, Jean-Luc Mélenchon a annoncé avoir fait un signalement au service antiterroriste Pharos ainsi qu’au commandant militaire du Palais Bourbon.