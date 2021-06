Sondage 2022 : la dynamique Mélenchon se confirme

Déjà identifié comme la véritable alternative au duo Macron/Le Pen pour 2022, Jean-Luc Mélenchon amplifie sa dynamique de campagne avant l’été. Alors que ses concurrents à gauche stagnent, le leader des insoumis continue de gagner du terrain. Une progression confirmée par les derniers baromètres Harris Interactive pour Challenges sur les intentions de vote à l’élection présidentielle de 2022.

Des indicateurs au vert pour Jean-Luc Mélenchon

Si les médias continuent de mettre en scène le duo Macron/Le Pen pour 2022, les sondages démontrent qu’un troisième homme se positionne de plus en plus comme une alternative pour déjouer ce récit médiatique : Jean-Luc Mélenchon. Le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle poursuit sa campagne lancée en novembre 2020 et les indicateurs sont au vert. Les derniers sondages Harris Interactive confirment sa progression avec 2 points de gagnés depuis le début de l’année pour être désormais crédité de 13% des intentions de votes (avec une marge d’erreur établie entre 2 et 4%). Pour Jean-Luc Mélenchon, largement sous-estimé dans les sondages (voir notre analyse ici), ces chiffres viennent appuyer un début de campagne réussi.

Toujours aussi populaire chez les jeunes et les catégories populaires dans les sondages, le président du groupe LFI a récemment fait part d’autres indicateurs positifs. Sur son blog, il a ainsi indiqué que « les créations de groupes d’action, versement de dons, entrées de personnes (nouvelles ou de retour) dans les groupes d’action, nombre d’évènements signalés sur la plateforme « noussommespour.fr » » étaient en hausse et supérieurs au lancement de sa précédente campagne en 2016. Au moment où nous écrivons ces lignes, ce sont près de 235 000 parrainages citoyens qui ont été récoltés sur le site de sa campagne.