Plus de dividendes que de profits : les actionnaires, charognards de la pandémie

Le dernier rapport de l’Observatoire des multinationales, publié ce 26 mai 2021, révèle la folie du capitalisme actionnarial : les groupes du CAC 40 ont reversé plus de dividendes… qu’ils n’ont réalisé de profits en 2020. Ces grands groupes ont reversé aux actionnaires l’équivalent de… 140% de leurs profits annuels ! Et ce, tout en continuant à licencier et à se gaver d’argent public. Les actionnaires ruinent le pays. Il serait peut-être temps de mettre le conditionnement des aides publiques et la taxe sur les profiteurs de crise au cœur du débat politique pour 2022 ?

36,9 milliards de bénéfices et… 43,7 milliards de dividendes !

Plus de dividendes que de profits. Le capitalisme actionnarial a sans doute atteint le sommet de sa folie en 2021. En pleine pandémie mondiale, alors que le chômage et la pauvreté explosent dans le pays, que l’économie est sous perfusion, que même les grands groupes du CAC40 voient leurs bénéfices s’effondrer, les milliards d’euros de dividendes continuent de pleuvoir, ruinant les entreprises et l’économie.

« Cette année, le scandale est à son comble : 51 milliards distribués en dividendes dans le CAC40 ! 140% de leur bénéfice réel ! Ils ont bouffé le capital lui même pour pouvoir rémunérer les actionnaires. Cette somme représente 1 million d'emplois ! »#BFMBusiness pic.twitter.com/DOgrFJ360F — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 26, 2021

43,7 milliards de dividendes. 36,9 milliards de bénéfices. Vous avez bien lu : plus de dividendes que de bénéfices réalisés. Les chiffres 2020 du CAC 40 révèlent la folie de notre époque. Les bénéfices cumulés en 2020 par les groupes du CAC 40 représentent un effondrement de 55% par rapport à 2019. Pourtant, ces grands groupes ont reversé aux actionnaires l’équivalent de 140% de leurs profits annuels. Comment est-ce possible ? En reversant 100% des profits de l’année et en puisant dans la trésorerie pour verser les 40% restant… Les actionnaires sont bien en train de ruiner nos entreprises. Il serait peut-être temps de poser ce sujet fondamental à l’agenda de la campagne 2022 ?

Les licenciements et les dividendes pleuvent dans des groupes gavés d’argent public : à quand le conditionnement des aides publiques ?

L’insoumission vous révélait au début du mois à qui profitent les aides publiques Covid. BlackRock est le principal bénéficiaire, avec la bagatelle de… 1 milliard, 684 millions d’euros de dividendes. Le plus gros fonds de pension au monde, devance… l’État français (1 milliard, 630 millions). Les groupes Arnault, Bolloré, Nestlé, L’Oréal, les familles Bettencourt, Hermès, Pinault, complètent le top 10 et reçoivent chacun plusieurs centaines de millions d’euros.

Le nouveau rapport de l’Observatoire des multinationales, publié ce 26 mai, dresse un constat alarmant : les grands groupes du CAC 40 se gavent d’argent public d’une main, et font pleuvoir dividendes et… les licenciements de l’autre. 100% des groupes du CAC40 ont en effet bénéficié et continuent de bénéficier d’aides publiques (chômage partiel, plans d’urgence, plan de relance, soutien de la BCE, etc). 80% des groupes du CAC40 ayant recours au chômage partiel ont versé un dividende en 2020 et/ou 2021. Et le CAC40 a « en même temps » annoncé… la suppression de 62500 d’emplois dans le monde depuis le début de la crise sanitaire, dont près de la moitié en France.

Sanofi représente peut-être l’idéal type de l’indécence du CAC 40. Le groupe a touché un milliard 500 millions d’euros de Crédit d’impôt recherche (CIR) en 10 ans. Ce qui correspond à quelque 150 millions d’euros d’argent public par an depuis 10 ans. Le groupe a reversé 4 milliards d’euros de dividendes en 2020 (dont 200 millions d’euros à BlackRock !) alors que 80% de ses revenus en France dépendent des remboursements de la Sécurité sociale. Et le groupe a… supprimé 1000 postes dont 400 dans la branche recherche et développement. En pleine pandémie mondiale. Tout va bien.

La France insoumise (LFI) propose depuis des mois le conditionnement des aides à ce qu’il n’y ait aucun licenciement dans les entreprises qui font des bénéfices et une taxe sur les profiteurs de crise, proposition de loi balayée par la majorité macroniste. Alors que 10 millions de nos concitoyens survivent sous le seuil de pauvreté et que le chômage explose, les actionnaires ruinent le pays. Le champ médiatique n’a pas l’air de considérer le sujet comme prioritaire, on compte sur vous pour en parler.

Par Pierre Joigneaux.