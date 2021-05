À qui profitent les aides publiques Covid ? À Black Rock

L’observatoire des multinationales révèle ce jeudi 11 mai 2021 à qui profitent les milliards d’euros d’argent public déversés sans aucune contrepartie par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. En tête du classement ? Black Rock. Le résultat de la politique aveugle de l’offre d’Emmanuel Macron. Notre article.

51 milliards d’euros de dividendes : bien aidés par le gouvernement, les actionnaires du CAC40 ne connaissent pas la crise

Explosif. Alors que 8 millions de Français ont besoin de l’aide alimentaire pour pouvoir se nourrir, l’argent public est transféré par le gouvernement directement dans les poches des actionnaires. L’insoumission vous présentait le 29 avril «Allo Bercy», le dernier rapport de l’observatoire des multinationales. Et ce chiffre monstrueux : 51 milliards d’euros de dividendes pour les actionnaires du CAC40.

En pleine crise sanitaire et économique, et alors que 100% des groupes du CAC40 ont bénéficié et continuent de bénéficier d’aides publiques (chômage partiel, plans d’urgence, plan de relance, soutien de la BCE, etc), le gouvernement continue à déverser des milliards d’euros d’argent public sans aucune contrepartie. Les groupes du CAC40 peuvent donc continuer à se gaver d’argent public tout en licenciant et en transférant notre argent directement dans les poches de ses actionnaires.

1 milliard 684 millions d’euros pour Black Rock : le grand gagnant des aides publiques Covid

L’observatoire des multinationales nous révèle ce jeudi 11 mai qui sont les principaux bénéficiaires des dividendes du CAC40. Ou comment en pleine crise économique, alors que 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, le gouvernement dilapide notre argent, en continuant à refuser de conditionner les aides publiques.

Black Rock est ainsi le principal bénéficiaire, avec la bagatelle de… 1 milliard, 684 millions d’euros de dividendes. Soit près de 35 000 personnels hospitaliers. Le plus gros fond de pension au monde, devance… l’État français (1 milliard, 630 millions). Les groupes Arnault, Bolloré, Nestlé, L’Oréal, les familles Bettencourt, Hermès, Pinault, complètent le top 10 et reçoivent chacun plusieurs centaines de millions d’euros.

#AlloBercy



À qui profitent au final les aides publiques Covid?



Faute de conditions sur les dividendes, le climat ou l'emploi, principalement aux actionnaires, càd des fonds comme #BlackRock (=1,7 milliards d'€ en 2021) et des milliardaireshttps://t.co/UvPtfDQSQl pic.twitter.com/GoO02DOXJu — Obs. Multinationales (@transnationales) May 11, 2021

La politique économique réactionnaire d’Emmanuel Macron, envers et contre (tout) le monde

Voilà le résultat de la politique aveugle de l’offre d’Emmanuel Macron : déverser des milliards d’euros d’argent public sans aucune contrepartie et baisser toujours plus les impôts sur les plus grands groupes de notre pays en espérant que l’argent finisse par ruisseler et créer des emplois. Problème : sans aucune conditionnalité de ces aides, ces groupes continuent à licencier. Et à gaver leurs actionnaires. Voilà le ruissellement promis par le Président de la République.

Le Président des États-Unis lui même vient de reconnaître que la théorie du ruissellement n’avait jamais fonctionné. Et vient d’augmenter l’impôt sur les sociétés (IS) aux États-Unis. Le Fonds monétaires international (FMI) et l’Organisation des Nations-Unis (ONU) demandent une taxe exceptionnelle sur les profiteurs de crise. Emmanuel Macron devient l’un des dirigeants les plus réactionnaires de la planète en s’entêtant dans sa politique aveugle de l’offre. Le monde appelle à taxer les profiteurs de crise, le Président français vente sa suppression de l’Impôt sur la fortune (ISF).

Pendant que les milliards d’euros d’argent public sans contrepartie pleuvent sur le CAC40, l’économie s’écroule, à côté des licenciements et des faillites en cascades nos étudiants font des files d’attentes interminables pour pouvoir manger. La France insoumise réclame depuis des mois la conditionnalité des aides publiques ainsi qu’une taxe sur les profiteurs de crise, récemment présentée comme projet de loi insoumis à l’Assemblée nationale. Chacun ses priorités.

Par Pierre Joigneaux.