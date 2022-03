Présidentielle : avec Mélenchon dans 27 jours le SMIC peut passer à 1400€ net

Jean-Luc Mélenchon défend une augmentation du SMIC à 1 400 euros net par mois.Dans 13 jours, si Jean-Luc Mélenchon accède au second tour, il pourra défendre bec et ongles cette mesure face à Emmanuel Macron, face à la crise sociale qui fracasse le pays, alors que les prix explosent en France et que le pouvoir d’achat est la priorité absolue des Français pour la présidentielle.

À la différence de Jean-Luc Mélenchon, les 4 candidats de droite et d’extrême-droite, qui peuvent accéder au second tour de l’élection présidentielle, s’accordent tous pour dire qu’il ne faut pas augmenter le SMIC. Même Marine Le Pen, qui veut faire croire qu’elle défend le pouvoir d’achat des Français, est contre. Ainsi, il n’est pas étonnant que Jean-Luc Mélenchon soit considéré c omme le candidat du pouvoir d’achat par presque la moitié des Français.

Il faut augmenter les salaires. En commençant par le SMIC. Avec Jean-Luc #Melenchon, nous le porterons à 1 400 euros net. Des travailleurs pauvres dans une France où 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions, ce n’est pas acceptable ! #FaceALaGuerreTF1 #MelenchonTF1 pic.twitter.com/bsiqaWqa7q — Adrien Quatennens (@AQuatennens) March 14, 2022

La déconnexion des candidats libéraux est flagrante. Ils ne rendent pas compte que cette mesure, à la fois simple et rapide à mettre en place, changerait la vie de millions de personnes. Ils semblent tous oublier le niveau qu’a atteint la crise sociale en France : 9 millions de pauvres, 12 millions de personnes qui ont froid chez elles parce qu’elles n’arrivent pas à se chauffer et 8 millions de personnes qui ont besoin de l’aide alimentaire pour se nourrir. Cette situation est scandaleuse et ne peut plus durer dans un pays aussi riche que le nôtre

L’augmentation du SMIC à 1 400 euros net par mois pourrait s’appliquer dès le premier jour de son quinquennat. En effet, il suffit simplement d’un décret présidentiel pour la mettre en oeuvre. Devant 8 000 personnes à Montpellier, Jean-Luc Mélenchon déclarait devant une salle conquise : « Si vous voulez, dans deux mois, le SMIC est à 1 400 euros. Si vous ne voulez pas, votez Macron ! »

Conscient que le pouvoir d’achat est la première préoccupation des Français, Jean-Luc Mélenchon a évoqué l’augmentation du SMIC à 1400 euros net durant l’émission de TF1 : ”Le SMIC, pas de coup de pouce pendant 10 ans. On continue, ou bien on le passe à 1400 euros nets comme je le propose ?” Blocage des prix, allocation d’autonomie pour les étudiants, blocage des prix… Cette augmentation du SMIC n’est pas la seule mesure du programme du candidat de l’Union populaire. Mais elle fait partie de ces mesures simples qui font, qu’avec Jean-Luc Mélenchon, « un autre monde est possible« .