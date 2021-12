2022 – Pouvoir d’achat, écologie : les priorités des Français ne sont pas celles de Bolloré

La rage du peuple. 38 millions de Français survivent avec 55 euros dès le 10 du mois. 55 euros pour 21 jours ! Qu’il parait loin le mouvement des gilets jaunes, avant l’arrivée de ce virus qui a bouleversé la planète, suspendu nos vies, et le mouvement social avec. Et pourtant, il y aurait tellement de raisons de se révolter dans la période et de reprendre la rue. C’est le cas en ce moment même en Guadeloupe et en Martinique, en grève générale.

Le pouvoir d’achat, priorité absolue des Français pour la présidentielle 2022

Les prix explosent. Les conditions matérielles d’existences ont empiré. En Guadeloupe, 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 60% des moins de 25 ans n’ont pas d’emploi, aucune perspective d’avenir. Simplement vivre, survivre, relève de l’exploit : un paquet de riz, 3 serviettes hygiéniques, un sachet de sac poubelles et 3 feuilles de salades ? 19 euros, 94 centimes en Martinique.

Le pouvoir d’achat est la priorité absolue des Français pour la présidentielle 2022. C’est ce que révèle un sondage Odoxa paru ce lundi 29 novembre 2021. 80% des Français estiment ainsi que leur pouvoir d’achat a baissé. Quand on demande aux Français ce qui déterminera leur vote en 2022, près d’un Français sur deux (45%) répondent le pouvoir d’achat, la priorité absolue.

La santé et l’environnement (très) loin devant l’identité française pour 2022 : quand la grossière diversion identitaire ne prend pas

Après des mois où l’hôpital public a été fracassé par les vagues successives de Covid-19, après des années de suppressions de lits, de décennies de cures d’austérités sanglantes, la santé arrive en deuxième position (30%). Loin, très loin devant « l’identité française » (10%).

Quand on demande aux citoyennes et citoyens : «Parmi les grands domaines suivants quels sont ceux qui compteront le plus dans votre vote à l’élection présidentielle ?», il est intéressant de noter que deux fois plus de Français répondent l’environnement que l’identité française. Non la diversion identitaire n’a pas prise dans le pays !

Contrairement à ce qu’on nous martèle matin, midi et soir sur les chaînes d’information en continu, non la fake news du « grand remplacement », l’islam, l’immigration, l’identité française n’est pas une angoisse partagée par la majorité des Français. C’est une névrose obsessionnelle d’Éric Zemmour malheureusement partagée par Vincent Bolloré qui impose un agenda médiatique zemmourisé à cette campagne présidentielle. Mais ça ne prend pas dans la société.

Des mesures pour enfin agir face à l’urgence sociale qui fracasse le pays, la priorité des Français pour la présidentielle

Pour une large majorité de Français ce ne sera donc pas l’identité française mais bien le pouvoir d’achat qui déterminera leur vote en 2022. Une immense majorité (94 %) d’entre nous considère que les confinements subis depuis un an et demi ont entraîné une accélération de la hausse des prix. Selon le sondage Odoxa, les Français estimeraient que la hausse des prix de l’essence et de l’énergie a été la plus pénalisante pour leur pouvoir d’achat mais la hausse des prix des produits de consommation courante les a aussi beaucoup affectés.

8 millions de Français ont besoin de l’aide alimentaire pour pouvoir bouffer. 10 millions de Français survivent sous le seuil de pauvreté. 1 Français sur 5 est contraint à sauter des repas. 1 Français sur 3 n’est pas parti en vacances, ni même un seul week-end cette année. Et « survivre n’est pas une vie » comme l’a rappelé Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de Face à BFM ce jeudi 25 novembre. Le leader des insoumis a une nouvelle fois plaidé pour l’augmentation des salaires, le blocage des prix et un vaste plan d’urgence sociale face à la misère qui fracasse le pays.

Il suffit de faire une maraude en bas de chez soi pour se rendre compte du nombre d’êtres humains qui dorment dans nos rues. Les tentes se multiplient. Les habitations de fortunes, de bric et de broc, souvent cachées dans les recoins abrités du vent et de la pluie, aussi. Les simples matelas posés à même le sol, également. Mais dans l’art d’ignorer les pauvres, beaucoup d’entre nous sont passés maîtres.

De l’enfer des pauvres est fait le paradis des riches, taxons les profiteurs de crise

Dans l’art de ne jamais cibler les causes de la misère, une grande partie du champ médiatique et politique excelle. Les 500 familles les plus riches du pays ont vu leur fortune doubler sous ce quinquennat, passant de 470 milliards d’euros en 2017 à 1000 milliards en 2021. Mille milliards ! Près de la moitié du PIB de notre pays confisqué par 500 familles. Pendant que 8 millions d’entre nous, que nos étudiants, notre jeunesse, font des files d’attentes interminables juste pour pouvoir manger.

De l’enfer des pauvres est fait le paradis des riches. Leurs dividendes sont tachés de sang. Ils viennent de battre le record annuel en 2021, atteignant les 1460 milliards de dollars. En France, championne du monde des dividendes, ils ont atteint 51 milliards d’euros en 2021, en pleine crise sanitaire. Contre les profiteurs de crise, Jean-Luc Mélenchon a une nouvelle fois rappelé la proposition de loi des insoumis sur le plateau de Face à BFM.

Celui qui fait depuis de longs mois office de seul favori à gauche, loin devant la concurrence, est le seul à avoir présenté un programme à ce jour. SMIC à 1400 euros net, révolution fiscale favorable à tous les Français gagnant moins de 4000 euros par mois, garantie d’emploi, retraite à 60 ans, extension du RSA aux jeunes de moins de 25 ans abandonnés par la République, règle verte, planification de la bifurcation écologique, relocalisations, RIC, 6ème République… Les mesures portées par le programme des insoumis sont d’ailleurs plébiscitées par une (très) large majorité de Français.

Quand la majorité du champ politique a déjà les yeux piteusement rivés sur les législatives

Mais on ne parle pas programme, et encore moins mesures, dans cette campagne présidentielle. Pour quoi faire ? Changer le pays ? Il est très bien comme ça pour l’élite parisienne bien au chaud dans ses appartements dans le 7ème arrondissement, plus préoccupée par sa réélection aux législatives, que par l’emporter en 2022 pour enfin redonner un peu d’air à un pays à bout de souffle.

Une révolution sociale, écologique et citoyenne en 2022 ? Des postes et des places, des circonscriptions gagnables, voilà la préoccupation de l’immense majorité du champ politique déjà tourné vers les législatives. L’immense majorité de la « gauche » avait déjà perdu avant même le début de la bataille. Négociation en sous marin d’une alliance avec le Parti socialiste (PS) pour les législatives, quand bien même le quinquennat Hollande a tué la gauche, de la part du Parti communiste Français (PCF), de la part de gens qui n’ont de socialistes et de communistes plus que le nom. Négociation de Yannick Jadot avec des marcheurs, pour nous refaire une Hollande ou une Macron avec un bracelet vert.

2022 : la dernière station avant le désert, l’urgence de l’union populaire

Comme l’a souvent rappelé Jean-Luc Mélenchon, la soupe de logos, l’arrière cuisine de la politique a de quoi dégoûter. Et il y a franchement de quoi vomir à voir ces gens se préoccuper de leurs élections personnelles pendant que nos soignants se suicident, nos magistrats se suicident, nos policiers se suicident, nos profs se suicident, notre jeunesse bousille son avenir, que le dérèglement climatique fracasse déjà la planète à coups d’incendies, d’inondations et de sécheresses dévastatrices, que notre pays est à bout de souffle.

70% du peuple est resté chez lui lors des dernières élections. La souveraineté populaire, l’égalité, la fraternité et la liberté sont des chimères pour la majorité d’entre nous. La clé pour 2022 sera la participation populaire. Une immense majorité de Français est favorable à une révolution sociale, écologique et citoyenne pour le pays. 42 mesures de ruptures démocratiques, sociales et écologiques radicales ont été testées par l’institut de sondage Harris Interractive. Résultat ? 60 à 90% d’opinions favorables. Bonne nouvelle : ces mesures figurent dans le seul programme politique présenté à ce jour… À 4 mois de l’élection présidentielle !

Ce programme c’est l’Avenir en commun, le programme des insoumis qui a déjà rassemblé 7 millions de personnes et près de 20% des suffrages en 2017. Le programme de l’union populaire face à la grossière et nauséabonde diversion identitaire en marche. Le capital a toujours divisé le peuple pour continuer à pouvoir accumuler. Les 500 familles confisquent 1000 milliards d’euros, les 100 multinationales sont à l’origine de 70% des émissions de gaz à effet de serre. La diversion identitaire sert à nous diviser pour ne surtout pas qu’on relève la tête vers le capital. Cette diversion identitaire martelée à longueur de plateaux a des effets bien réels dans le pays : l’explosion des agressions de groupuscules d’extrême droite en France. Face à ce climat nauséabond, face à l’urgence sociale, écologique et citoyenne, en 2022 l’union populaire pour qu’ils dégagent tous.

Par Pierre Joigneaux.