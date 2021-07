Annonces de Macron : diviser pour mieux régner

Vaccinés contre non vaccinés, travailleurs contre chômeurs, actifs contre retraités, la stratégie d’Emmanuel Macron pour 2022 est claire : diviser pour mieux régner. C’est ce qui ressort des annonces du Président de la République de ce lundi 12 juillet 2021. L’appel du pied aux blocs de droites est appuyé de la part du candidat Macron, sa guerre de classe plus que jamais féroce. Le peuple uni jamais ne sera vaincu : face à sa stratégie de diversion et de division, l’union populaire. Notre article.

Convaincre de la vaccination : seule solution pour éviter un reconfinement sous haute tension en septembre

Le Président de la République a annoncé hier soir la couleur : une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Dès début août, après le vote d’un texte de loi, il sera obligatoire dans les cafés, restaurants, les centres commerciaux, les hôpitaux, les maisons de retraites, et pour les longs trajets en transports (trains, avions, cars). Les soignants ont jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner, sous peine de sanctions. Pas les policiers, exemptés. Les tests PCR deviendront payants à partir d’octobre. Une fois n’est pas coutume, le Président de la République n’a consulté ni le Conseil des ministres ni le Parlement, et a décidé seul de ces mesures en Conseil de défense.

Face à la courbe exponentielle de contamination au variant Delta, pour éviter un nouveau reconfinement à la rentrée, la vaccination est la seule solution pour sortir du tunnel sur le long terme. Les dernières études scientifiques sont sans appel : 91% de protection pour les vaccinés, avec une charge vitale très basse pour les 9% restant. Pourtant, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est opposée à l’obligation vaccinale car elle estime que ce n’est pas la manière la plus efficace d’obtenir une vaccination large de la population.

Pro-vaccin d’un côté, « antivax » de l’autre, le peuple est en effet (violemment) fracturé sur le sujet. 56% des Français sont pour la vaccination, mais 56% des Français sont opposés au pass vaccinal. Il s’agit donc de convaincre que la vaccination est la seule solution de sortie de crise, pour éviter un reconfinement sous haute tension à la rentrée, plutôt que d’imposer par la force le pass vaccinal. La situation est électrique : dans l’hypothèse d’un reconfinement en septembre, le risque d’explosion des tensions entre vaccinés et non vaccinés est bien réel.

La stratégie du candidat Macron : fracturer le peuple pour repasser en 2022

Face à cette division du peuple, Emmanuel Macron a tout du pompier pyromane. Plutôt que de faire redescendre la tension, le Président de la République s’emploie au contraire à fracturer. C’est même sa stratégie pour 2022 : fracturer un maximum la société, pour que le peuple arrive le plus divisé possible dans les urnes. Sa stratégie n’est pas nouvelle, c’est celle d’une sanglante guerre de classe.

Et comme dirait le milliardaire Warren Buffet, cette guerre des classes, c’est sa classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. La diversion identitaire et sécuritaire en marche sur les plateaux, sert à faire oublier une gênante réalité : le bilan du quinquennat. Les chiffres sont passés inaperçus, noyés dans un torrent de burkini, de voile, de « danses venues d’ailleurs », de tout ce que l’oligarchie a pu se mettre sous la dent pour détourner le regard.

Pourtant cette réalité est là, sous nos yeux, pour qui veut bien la regarder en face : la fortune des 500 familles les plus riches de France est passée de 570 milliards au début du quinquennat, à 1000 milliard d’euro aujourd’hui. La fortune des milliardaires a presque doublé en seulement 4 ans… merci Macron. « En même temps » le SMIC lui n’a augmenté que de 5%. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté lui est passé de 9 millions de personnes en 2017 à plus de 10 millions aujourd’hui. Voilà l’objectif de la stratégie de division et de diversion en marche : cacher à tout prix cette réalité.

Le peuple uni jamais ne sera vaincu : face à la stratégie de division, l’union populaire

El pueblo unido jamás será vencido. Emmanuel Macron a semble t-il bien assimilé la maxime : le peuple uni jamais ne sera vaincu. Il faut donc le fracturer au maximum. Et dans cette perspective, la deuxième partie du discours du Président de la République hier soir est glaçante. Emmanuel Macron a en effet annoncé le retour de la sanglante réforme de l’assurance chômage, pourtant retoquée par le Conseil d’État ce 22 juin, pour le 1er octobre. Alors que la crise sociale fracasse le pays, que les plans sociaux et les fermetures d’usines s’enchainent sur tout le territoire, le message est clair : la guerre aux chômeurs.

Diviser pour mieux régner. La maxime est vieille comme Philippe II. Elle remonte au 4ème siècle avant notre ère, mais elle est toujours redoutablement efficace. L’objectif, dans ce contexte de souffrance sociale absolue, est de tracer une ligne de démarcation entre ceux qui ont encore la « chance » d’avoir un travail, qui en bavent mais qui arrivent encore à joindre les deux bouts, et les autres qui ont tout perdu avec le covid, et qui sont tenus pour responsables de leur situation. Traversez la rue et trouvez un emploi. On vous baisse vos allocations pour que vous compreniez bien et que vous retourniez au boulot plus vite, fainéants. Même procédé avec la réforme des retraites : fini les retraités parasites qui se dorent la pilule dès 60 ans, on repousse l’âge légal de départ à 64 ans « dès que les conditions sanitaires seront réunies ». Mais l’important n’est pas le calendrier, c’est bien le message envoyé aux blocs de droite.

Alerte essentielle : #Macron entre en phase frontale de guerre sociale. La bataille des retraites reprend. Une grande coalition partis, syndicats doit se former pour l'empêcher de nuire. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 13, 2021

Car oui, c’était bien le candidat Macron qui a parlé hier soir. Face aux deux autres blocs de droite (LR et RN), Emmanuel Macron joue une partition limpide : des appels du pied à l’électorat de droite, en tentant de cornériser un Xavier Bertrand qui se sent pousser des ailes depuis les régionales. La stratégie du Président n’est pas nouvelle. Les économistes Bruno Amable et Stefano Palombarini l’ont expliqué dès 2017 dans leur ouvrage L’illusion du bloc bourgeois. Élu par le bloc bourgeois, alliance des classes supérieurs qui votaient PS et UMP, le Président Macron a mené une politique de droite dès les premières mesures du quinquennat (suppression de l’ISF, baisse des APL, PFU) et s’adresse plus que jamais aujourd’hui (loi séparatisme, retraites, assurance chômage) à l’électorat de droite.

Face aux trois blocs de droite (LREM – LR – RN) et leur stratégie de diversion identitaire et sécuritaire, une sortie de crise par le haut existe : l’union populaire. Fédérer le peuple autour de mesures soutenues par une immense majorité de Français. Loin de leur volonté de diviser et de fracturer le peuple, constituer un bloc populaire est possible :

9 Français sur 10 sont pour l’augmentation du SMIC, la garantie d’emploi, la création d’un pôle public du médicament, le conditionnement des aides publiques aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales, l’interdiction du glyphosate. 8 Français sur 10 sont pour le rétablissement de l’ISF, la taxe sur les profiteurs de crise, un grand plan d’investissement dans les services publics (en particulier la santé), pour que les premières quantités d’eau soient gratuites, le plafonnement des frais bancaires, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, les parrainages citoyens pour l’élection présidentielle, l’interdiction des publicités pour des produits polluants. 7 Français sur 10 sont pour la retraite à 60 ans, la proportionnelle aux législatives, le référendum d’initiative citoyenne (RIC), la sortie du nucléaire. 6 Français sur 10 sont pour la semaine de 4 jours, le RSA jeune, l’interdiction du travail détaché, des fermes usines, et pour la 6ème République.

Le peuple uni jamais ne sera vaincu : face à la dangereuse division du peuple, l’union populaire.

Par Pierre Joigneaux.