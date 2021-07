La crise sociale fracasse le pays mais les médias ressortent… le burkini

L’été peut enfin commencer. Ce mercredi 30 juin, Cnews a remis à l’agenda médiatique le burkini. Pendant ce temps-là, les fermetures d’usines stratégiques s’enchaînent dans le pays, dans un silence assourdissant. Loin de la diversion identitaire et sécuritaire, l’ouverture d’un débat sur la relocalisation et l’instauration de contreparties aux aides publiques est urgent. Notre article.

À chaque crise sociale, une polémique sur le voile

Sempiternelle rengaine. À chaque début d’été, les rédactions des chaînes d’informations en continu ressortent de leurs cartons le burkini. Sans surprise, c’est Cnews qui a lancé ce mercredi 30 juin l’offensive à l’aide d’un sondage indiquant que 73% des Français seraient contre le Burkini. La manœuvre n’est pas nouvelle. À chaque crise sociale, une polémique sur le voile.

2016, mouvement social contre la loi El Khomri, burkini. 2018, mouvement social contre la privatisation de la SNCF, polémique sur le voile de Maryam Pougetoux (UNEF). 2018 toujours, mouvement des gilets jaunes, l’immigration parachutée dans le grand débat. 2019, mouvement social contre la réforme des retraites, discours d’Emmanuel Macron sur le séparatisme. 2020, crise économique sans précédent et déflagration de plans sociaux dans le pays, polémique sur le voile de… Maryam Pougetoux (encore).

La stratégie de diversion a déjà été tellement utilisée, qu’elle en devient grossière. Car oui, il s’agit bien d’une grossière diversion. Pendant que les éditorialistes des chaînes d’information en continu passent leur temps à s’écharper sur la surenchère identitaire et sécuritaire, ils ne parlent pas de la crise sociale et écologique qui fracasse le pays.

Les fermetures d’usines stratégiques s’enchainent : la relocalisation et l’instauration de contreparties aux aides publiques, un sujet que l’insoumission propose aux médias

L’usine MBF Aluminium à Saint Claude (Jura), les fonderies de Bretagne, les fonderies du Poitou, la Société Aveyronnaise de Métallurgie de Viviez (Aveyron), Alvance Wheels Aluminium (Indre), France Rail Industry de Hayange (Moselle), Ascoval de Saint-Saulve (Nord)… La listes des usines stratégiques placées en redressement judiciaires ces dernières semaine est malheureusement (beaucoup) trop longue. La carte ci-dessous, publiée par le site usinenouvelle.com, recense 59 fermetures ou menaces de fermeture de sites industriels pour la seule année 2020.

Aides publiques, bénéfices, dividendes et… licenciements : le schéma est toujours le même. Résultat de l’absence de contrepartie aux aides publiques. À l’occasion du débat sur le plan de relance du gouvernement qui s’est déroulé ce 16 juin 2021 à l’Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon a rappelé une nouvelle fois que l’État devait se faire respecter et exiger des contreparties. Le Président du groupe parlementaire de La France insoumise (LFI) a plaidé pour que les milliards donnés aux grandes entreprises privées soient conditionnées à l’interdiction de délocaliser. Le candidat le mieux placé à gauche dans la course à la présidentielle a notamment cité les constructeurs automobiles comme Renault et ses sous-traitants laissés sur le carreau un peu partout en France (MBF Aluminium, fonderies de Bretagne, fonderies du Poitou, Alvance Wheels Aluminium, etc.). La carte ci-dessous, publiée par le site stoplicenciements.fr, recense les licenciements et les plans sociaux en cours dans le pays.

L’insoumission propose donc aux médias un (petit) sujet dont on parle (beaucoup) trop rarement sur les plateaux : la relocalisation et l’instauration de contreparties aux aides publiques. Pas sur qu’ils ne préfèrent pas le burkini.





Par Pierre Joigneaux.