Des personnalités du monde entier soutiennent Mélenchon après les menaces de mort de l’extrême droite

L’appel au meurtre des électeurs de Jean-Luc Mélenchon par le youtubeur d’extrême droite Papacito a soulevé une vague d’indignation internationale. Les soutiens de personnalités politiques du monde entier abondent sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Cette vidéo d’une incroyable violence met en scène ce youtubeur ami d’Éric Zemmour, habillé en treillis militaire, s’attaquant férocement à un mannequin représentant un électeur de Jean-Luc Mélenchon. L’homme rafale de balles le mannequin avant de le poignarder sauvagement à 14 reprises et d’expliquer comment se procurer une arme pour « butter ces fils de pute ».

Une vidéo qui dans un premier temps n’avait pas l’air de particulièrement choquer certains médias, accusant les insoumis de « diversion » lors de leur alerte ce lundi 7 juin. Mais la gifle reçue par le Président de la République d’un autre membre de l’extrême droite royaliste et l’ouverture par le parquet de Paris d’une enquête contre le youtubeur Papacito ce mercredi, a semble-t-il donné le point aux insoumis sur leur alerte contre la menace de l’extrême droite.

« Le courage est l’antidote pour faire face à ces lâches » : Lula

Les soutiens internationaux ne se sont pas fait attendre. Dilma Roussef, l’ancienne Présidente du Brésil a déclaré : « Partout où l’extrême-droite progresse, la violence s’installe. En France, Jean-Luc Mélenchon et ses électeurs sont publiquement menacés de mort. Solidarité avec le pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ».

Toujours du côté du Brésil, Lula, lui aussi ancien Président du Brésil et candidat aujourd’hui le mieux placé dans la course à la présidentielle brésilienne a également apporté son soutien sans faille aux insoumis : « Ma solidarité avec le camarade Jean-Luc Mélenchon et les membres du mouvement La France insoumise pour les menaces qu’ils subissent de la part de l’extrême droite en France. Gardez la tête haute et ne vous découragez pas. Le courage est l’antidote pour faire face à ces lâches ».

« Profondément choqué par cette apologie de la violence et du meurtre à l’égard de Jean-Luc Mélenchon et la gauche. Toute notre solidarité face à l’intimidation de l’extrême-droite » a de son côté déclaré le député européen belge Marc Botenga, ajoutant « No pasaran » ( « ils ne passeront pas »), en référence au slogan des républicains espagnols en guerre contre les troupes de Franco dans les années 30.

La Ministre des droits sociaux espagnols, Ione Belarra, a également témoigné son soutien à Jean-Luc Mélenchon et aux insoumis : « La violence et les menaces de l’extrême droite continuent de déferler sur l’Europe. Hier, c’était contre Jean-Luc Mélenchon et les camarades de la France Insoumise. Tout notre soutien à eux et toute notre condamnation de ceux qui n’ont la haine comme arme en politique ».

Les eurodéputées espagnoles Idoia Villanueva et Eugenia R. Palop ont également apporté leur soutien aux insoumis dans leur combat contre l’extrême droite, tout comme l’euro député suisse Nikolaj Vilumsen ou encore la députée européenne portugaise Marisa Matias.

La France insoumise organise justement avec plus de 110 organisations (associations, syndicats, partis politiques, collectifs, médias) des marches pour les libertés et contre les idées d’extrême droite dans plus de 140 villes du pays ce samedi 12 juin.





Par Pierre Joigneaux.