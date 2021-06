Macron giflé : un exemplaire de Mein Kampf et des armes retrouvés chez l’un des interpellés

En déplacement dans la Drôme ce mardi 8 juin 2021, le Président de la République a reçu une gifle de la part d’un homme. Sur la vidéo, on entend l’auteur de la gifle dire « Montjoie ! Saint Denis ! », crie de ralliement de l’extrême droite royaliste.

Deux personnes ont été interpellés : l’auteur de la gifle et l’ami qui l’accompagnait. Chez ce dernier, les enquêteurs auraient retrouvé plusieurs armes à feu et… un exemplaire de Mein Kampf, le célèbre ouvrage d’Adolf Hitler.

Quelques heures seulement après la menace de mort adressés aux 7 millions d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon par un youtubeur appartenant également à l’extrême droite royaliste, la menace se précise.

Des marches des libertés et contre l’explosion des idées d’extrême droite sont organisées ce samedi 12 juin à l’initiative de La France insoumise (LFI) et à l’appel de plus de 90 organisations (associations, syndicats, partis politiques, collectifs) dans plus de 130 villes de France et du monde entier.