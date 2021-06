Appel au meurtre de Papacito contre les insoumis : Mélenchon lance l’alerte

Glaçant. Un appel au meurtre des électeurs de Jean-Luc Mélenchon par deux youtubeurs d’extrême droite suivis par plusieurs centaines de milliers de personnes. La vidéo de Papacito, publiée ce dimanche 6 juin 2021, a déjà été vue plus de 100 000 fois. On y voit les deux youtubeurs, en tenu paramilitaire, tirer des rafales de balles et poignarder rageusement un mannequin censé représenter un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Rien que ça.

« Le but c’est quand même de savoir si gens gauchistes pourra survivre (sic) aux gens normaux qu’ils insultent et qu’ils méprisent depuis des années voire des dizaines d’années. Donc on va utiliser la munition la plus courante chez les gens normaux, c’est-à-dire le calibre 12. C’est une très bonne munition. Et je pense que ça va traverser sans trop de problème ». Voilà ce que dit, dans un sourire goguenard, le youtubeur d’extrême droite et ami d’Éric Zemmour, Papacito.

Après avoir tiré sur le mannequin et constaté les résultats, les deux paramilitaires expliquent en détail comment acquérir un permis de chasse sous prétexte de régulation de la population de sangliers. Un prétexte qui cache mal le véritable but : « Qu’est-ce que c’est qu’une arme de catégorie C ? Déjà c’est l’assurance de vous faire respecter dans les moments où on remettra en doute vos convictions. »

Après avoir expliqué comment passer son permis de chasse pour acquérir une arme, les deux youtubeurs passent en revue plusieurs armes à feu et l’équipement et détaillent les prix. « C’est vraiment 180 euros et un quizz de merde qui vous séparent de pouvoir accéder à l’assurance d’être entendu quand vous avez quelque chose à dire ». La vidéo se termine avec Papacito donnant quatorze coups de machette au mannequin électeur de Mélenchon puis, faisant mine d’essuyer son couteau il se tourne vers la caméra et lance un « Purement scientifique » avant de s’esclaffer.

Jean-Luc Mélenchon alerte l’opinion à l’occasion une conférence de presse

Jean-Luc Mélenchon a tenu une conférence de presse ce lundi 7 juin 2021 à 15 heures au siège du mouvement des insoumis, pour réagir. L’air grave, ne cachant pas son émotion, le leader des insoumis a déclaré : « J’ai choisi ce moyen de m’adresser à vous parce que je veux lancer l’alerte après qu’un appel au meurtre ait été diffusé sur Youtube contre les électeurs insoumis. Il s’agit d’un site influent d’extrême droite et cette vidéo a déjà été vue 100 000 fois. C’est un site qui a été recommandé comme étant celui d’un “ami” par le journaliste Eric Zemmour. Il appelle à cet instant au meurtre ».

Après avoir alerté sur la violence des images et le risque psychologique pour toute personne se mettant à la place de la cible, Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel à l’opinion publique : « Qui que vous soyez, quelle que soit votre opinion politique à mon sujet ou à celui des insoumis, je suis certain qu’aucune, aucun d’entre vous n’approuve une telle mise en scène et que, comme nous, vous êtes soulevés de dégoût et d’effroi. Je vous demande, autant que vous le pourrez, de le faire savoir car c’est la meilleure protection dont nous puissions tous, puisque nous sommes visés indistinctement, bénéficier. Je nous place sous la protection de votre opinion ».

Le candidat le mieux placé à gauche à la présidentielle, a poursuivi : « Je crois que tous, nous devons faire l’effort de faire redescendre le niveau de violence verbale et en image qui règne dorénavant à l’initiative de groupes dont le danger n’est plus à signaler alors même qu’il est souvent bien méconnu ». Un article du journal Mediapart, paru le 23 mai dernier, signalait en effet que 6 projets d’attentat attribués à l’ultra-droite avaient été déjoués depuis 2017. Le journal Le Monde, deux jours auparavant, avait cité le service central du renseignement territorial pour indiquer la même menace en précisant qu’il s’agissait d’un noyau dur de 1000 personnes entouré d’un halo de 2000 sympathisants tout aussi déséquilibrés.

Le leader des insoumis a rappelé qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs menaces de mort et d’un projet d’attentat. Jean-Luc Mélenchon n’a pas cherché à dissimuler son émotion perceptible et celle des insoumis : « Je ne peux ni ne veux vous cacher l’émotion qui m’étreint ni celle de tous mes amis, ni celle de tous ceux qui, ayant vu ces images, ont immédiatement réagi pour me faire connaître l’angoisse dans laquelle elle les plonge ». Le leader des insoumis a déclaré avoir signalé la chaîne youtube et a regretté que la vidéo n’ait toujours pas été supprimée. Le Président du groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale a déclaré avoir signalé ces images au commandant de la garde républicaine et au système Pharos de signalement de la haine en ligne. Le leader des insoumis a annoncé qu’il allait porter plainte.

Pour rappel, durant la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon avait exprimé sa solidarité personnelle la plus totale à Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen, menacés par un attentat pendant la campagne. Le leader des insoumis a conclu son intervention en se plaçant « sous la protection de votre opinion ». Face à l’extrême droite en roue libre dans le pays, vous êtes en effet notre meilleure protection en tirant vous aussi la sonnette d’alarme.

Par Pierre Joigneaux.