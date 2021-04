ALERTE – Au moins un membre du gouvernement présent à un dîner clandestin selon M6

L’étau se resserre. C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire des dîners clandestins fastueux révoltant les réseaux sociaux depuis ce weekend. Affaire en passe de se transformer en scandale d’État ? La société des journalistes des JT de M6 vient de révéler, ce mardi 6 avril dans la soirée, un communiqué répondant aux attaques en « calmonies » de Pierre-Jean Chalençon, l’instigateur de ces dîners. Une phrase de ce communiqué a en effet du faire passer des sueurs froides dans les couloirs de l’Élysée : « D’autres sources nous ont confirmé en « off » la présence d’au moins un membre du gouvernement à un de ces dîners. Nous poursuivons nos investigations à ce sujet. ».

Si la présence d’au moins un membre du gouvernement à l’un de ces dîners venait à être confirmée, les conséquences seraient potentiellement dévastatrices pour la macronie. Déjà fragilisé par une gestion catastrophique de la crise sanitaire, déjà perçu comme le Président des riches, Emmanuel Macron ferait face à un scandale sans nom. Alors que les étudiants font des queues interminables pour manger, l’un de ses ministres pris la main dans le pot de confiture dans un dîner à 490 euros ? Alors que le peuple français souffre depuis plus d’un an entre confinement et déconfinement, un ministre pris la main dans le sac dans un lieu sans aucun respect des mesures sanitaires ? On imagine la déflagration dans le pays.

Durant tout ce weekend de Pâques, les hashtags #OnVeutLesNoms, #OnVeutLesDémissions, #MangeonsLesRiches se sont propulsés en tête des tendances sur les réseaux sociaux. Les ingrédients de la révolte populaire sont réunis. Le quinquennat Macron a déjà connu le mouvement des gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, la macronie a déjà cette image accolée d’une caste de privilégiés. La participation confirmée d’un ministre à l’un de ces dîners, en plein confinement, alors que 3 millions de personnes ont recourt chaque jour à l’aide alimentaire, que 10 millions de nos concitoyens survivent sous le seuil de pauvreté, pourrait de nouveau soulever la révolte populaire.