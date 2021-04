Des restaurants clandestins de riches en toute impunité ? La polémique enfle.

Polémique. C’est un reportage diffusé dans le 19h45 de M6, vendredi 2 avril, qui a mis le feu aux poudres. Un reportage en caméra cachée dans un « un restaurant clandestin situé dans les beaux quartiers parisiens ». Des dizaines de convives y apparaissaient sans masque, certains se faisant la bise. Un homme, anonyme au départ, assure en voix off qu’il y a dîné « avec des ministres». Rapidement, cette images font le tour des réseaux sociaux. La polémique arrive jusqu’aux oreilles du procureur de Paris Rémy Heitz, qui ouvre dimanche 4 avril une enquête pénale.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire…Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

🎥@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Des menus allant jusqu’à 490 euros (près de la moitié d’un smic !) alors que les étudiants font des queues interminables pour pouvoir manger ? Le mépris total des consignes sanitaires alors que le peuple français alterne confinement et déconfinement depuis maintenant plus d’un an ? Les ingrédients de la révolte populaire sont réunis. Les hashtags #OnVeutLesNoms, #OnVeutLesDemissions, #MangeonsLesRiches sont propulsés en tête des tendances sur les réseaux sociaux tout au long de ce weekend de Pâques.

Les trucs honteux qu'on fait les riches pendant la pandémie et qu'on a parfois un peu vite oublié (thread) 🔽#OnVeutLesNoms — Jill Maud Royer (@JillRoyerFr) April 4, 2021

Face à l’ampleur de l’indignation populaire, plusieurs ministres sont invités à réagir. « Je sais de source sûre qu’il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l’a fermement refusée en disant qu’il y avait des mesures sanitaires », affirme ce mardi 6 avril Marlène Schiappa. Pourquoi si le porte-parole du gouvernement était au courant, n’a-t-il pas signalé ces restaurants clandestins ?