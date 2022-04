Présidentielle : Lula et Dilma Rousseff soutiennent Mélenchon

Les soutiens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon se multiplient. Après le soutien de 2000 personnalités françaises hier, c’est au tour de Lula et Dilma Roussef, anciens présidents du Brésil, ainsi que Gleisi Hoffmann, présidente du Parti des travailleurs (PT) depuis 2017, d’apporter leur soutien au candidat de l’Union populaire. Voici leur appel.

« Nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude pour la solidarité sans restriction que les camarades de la France Insoumise ont toujours manifestée au Parti des Travailleurs et au peuple brésilien dans les moments les plus difficiles pour la démocratie dans notre pays.

Nous n’oublierons pas leur position ferme face au coup d’Etat contre la Présidente Dilma et la condamnation injuste et illégale du Président Lula.

Des gestes comme ceux-ci renforcent la lutte commune pour la justice et les droits de l’homme dans le monde entier.

Nous souhaitons au camarade Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise de réussir les journées électorales de cette semaine, qui s’inscrivent dans la lutte pour la paix, l’autodétermination des peuples, la justice et l’égalité des droits.

Avec le salut affectueux du Parti des Travailleurs,

Gleisi Hoffmann, présidente du PT

Dilma Rousseff, ex-présidente du Brésil

Luiz Inacio Lula da Silva, ex-président du Brésil et président d’honneur du PT »