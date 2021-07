AMFIS 2021 : Les insoumis ouvrent leurs portes en grand !

Les insoumis lancent l’opération “1 insoumis 1 invité” pour les Amfis (université d’été de La France insoumise). Le but ? Permettre aux participants d’offrir une inscription à une personne non-insoumise pour lui faire découvrir le mouvement.

Sûrement un effet de la campagne menée par Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle, qui compte déjà plus de 230 000 parrainages citoyens : en quelques semaines, plus de 1 200 personnes se sont déjà inscrites à l’événement de rentrée de la France insoumise. Et le nombre de participants ne cesse d’augmenter plus rapidement que les années précédentes.

Il faut dire que l’événement, qui se tiendra du 26 au 29 août à Valence dans la Drôme, s’annonce comme un moment incontournable de la rentrée politique, quelques mois seulement avant l’échéance électorale.

Dans la continuité de la stratégie de l’Union Populaire, les insoumis ont souhaité cette année élargir leur événement annuel aux curieux et curieuses de tous bords avec l’opération “1 insoumis = 1 invité”. En pratique, chaque insoumis inscrit peut venir accompagné d’une ou d’un ami n’étant pas inscrit comme France insoumise. Cet “invité” spécial se verra offrir sa participation aux AMFIS.

Construire notre Avenir en commun

Durant 4 jours de débats, de conférences, de spectacles et de concerts, les insoumis recevront également un certain nombre d’invités politiques de tous bords parmi lesquels : Sandrine Rousseau et Eric Piolle, candidats à la primaire EELV, Elsa Faucillon députée du PCF, Aurore Lalucq, députée européenne de Place Publique, Aurélien Taché, ancien député La République en Marche qui a co-fondé le parti Les Nouveaux démocrates, ou encore Thomas Portes, porte-parole de Génération.s.

Les Amfis sont depuis 4 ans le rendez-vous attendu des militantes et des militants insoumis pour réfléchir aux grands enjeux de notre époque. Cette édition 2021 est évidemment spéciale puisqu’elle permettra à la France insoumise de finaliser, avec les contributions de ses participants, le programme de l’Avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2022.

Pour vous inscrire et retrouver toutes les informations sur l’événement (programme, invités, infos pratiques), rendez-vous sur le site https://amfis2021.fr/ !