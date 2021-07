Mélenchon annonce une stratégie « d’union populaire » autour de mesures plébiscitées par les Français

Jean-Luc Mélenchon a tenu ce jeudi 1er juillet une conférence de presse au siège de La France insoumise pour présenter la stratégie des insoumis dans cette élection présidentielle : l’Union populaire autour du programme l’Avenir en commun. Notre article.

La séquence régionale qui vient de s’achever nous a rappelé une chose : le dégoût des électeurs pour la politique avec près de 70% d’abstention, record historique dans une 5ème République à bout de souffle. À moins d’un an de l’élection présidentielle, il y a plus que jamais urgence. Urgence de s’adresser aux abstentionnistes, de retourner sur le terrain dans les quartiers populaires, et de convaincre d’un programme d’union populaire autour de mesures soutenues par une immense majorité de Français.

9 Français sur 10 sont pour l’augmentation du SMIC, la garantie d’emploi, la création d’un pôle public du médicament, le conditionnement des aides publiques aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales, l’interdiction du glyphosate. 8 Français sur 10 sont pour le rétablissement de l’ISF, la taxe sur les profiteurs de crise, un grand plan d’investissement dans les services publics (en particulier la santé), pour que les premières quantités d’eau soient gratuites, le plafonnement des frais bancaires, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, les parrainages citoyens pour l’élection présidentielle, l’interdiction des publicités pour des produits polluants. 7 Français sur 10 sont pour la retraite à 60 ans, la proportionnelle aux législatives, le référendum d’initiative citoyenne (RIC), la sortie du nucléaire. 6 Français sur 10 sont pour la semaine de 4 jours, le RSA jeune, l’interdiction du travail détaché, des fermes usines, et pour la 6ème République.

Des mesures portées par… l’Avenir en commun, le programme des insoumis qui a déjà rassemblé 7 millions d’électeurs et près de 20% des voix en 2017. Ces mesures soutenues par une immense majorité de Français constituent donc une base (très) intéressante pour la stratégie d’union populaire portée Jean-Luc Mélenchon. Au regard de ces chiffres, on comprend mieux l’incroyable séquence de bashing anti-Mélenchon : le candidat le mieux placé à gauche fait peur au système. Sa marge de progression autour de ces mesures est grande. Encore plus dans le cadre d’une campagne présidentielle. On sait que le tribun tire à chaque fois bénéfice de ces séquences où la politisation est de loin la plus forte dans le pays. En 2012, Jean-Luc Mélenchon est ainsi passé de 3% à un an du scrutin, à 11% dans les urnes. En 2017, de 11% à un an de l’échéance, à près de 20% et 600 000 voix du second tour. Cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon part pour la première fois en position de leader de la gauche. Il faut donc s’attendre à de nouvelles séquences de bashing anti-Mélenchon de la part du système.

Cette stratégie vient évidemment heurter la petite musique de l’union de la gauche que tous les autres dirigeants de la vieille gauche appellent de leur vœu en étant pourtant eux-mêmes candidats. Pourtant, un simple coup d’œil à l’histoire de la 5ème République met à mal la thèse qui voudrait que seule l’union de la gauche lui donne une chance d’accéder au second tour. Ainsi, François Mitterrand perd en 1965 et en 1974 lorsqu’il est le candidat de l’union de la gauche. À l’inverse, il gagne en 1981, comme Hollande en 2012, dans une configuration où chaque tendance de gauche a un candidat. Plus encore, l’union avec la « gauche » et les écologistes de gouvernement est un obstacle à l’union populaire et au vote commun, car ni le Parti socialiste (PS) ni Europe Ecologie les Verts (EELV) n’ont fait un bilan critique du quinquennat Hollande.

L’objectif des insoumis ? Sillonner les quartiers populaires, aller à la rencontre des abstentionnistes et débattre de ces mesures plébiscitées par une immense majorité d’entre eux. La stratégie de l’union populaire. Une récente enquête d’opinion révèle que le leader des insoumis est conforté en tête de la gauche. La marge de progression du tribun insoumis autour de ces mesures largement soutenues par les Français semble prometteuse.

Par Pierre Joigneaux.