Liberté, Égalité, Fraternité : Robespierre, l’inventeur du triptyque républicain

« Républicain ». Le mot est martelé. À longueur de plateaux, des procès en « républicanisme » sont intentés contre des prétendus « ambigus » avec « la République ». Le mot est tellement constamment employé, qu’il a été vidé de sons sens. Qui sait, aujourd’hui, ce que signifie « la République » ? Demandez à ces experts en République, d’où vient le triptyque républicain « Liberté, Égalité, Fraternité ». Il y a fort à parier que peu sachent répondre.

Rue Saint-Honoré, club des Jacobins, mi-décembre 1790. Dans les couloirs du couvent des Jacobins, un député de l’Artois vient de faire imprimer son « Discours sur l’organisation des gardes nationales ». Un discours, jamais prononcé, mais qui va être diffusé dans tout le pays par l’intermédiaire des Sociétés populaires, ancêtres des associations et partis politiques. Voici son article XVI :

« Elles porteront sur leur poitrine ces mots gravés : LE PEUPLE FRANÇAIS, et au-dessous : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. Les mêmes mots seront inscrits sur leurs drapeaux, qui porteront les trois couleurs de la nation ».

Le triptyque républicain est né. C’est en effet la première fois que ces trois mots sont assemblés noir sur blanc. L’auteur de ces lignes n’est autre que… Maximilien Robespierre. Vous avez bien lu : Maximilien Robespierre, l’homme que la réaction a accusé de tous les maux de la terreur, l’assoiffé de sang (qui s’est battu contre la peine de mort), que ses adversaires ont voulu jeter aux poubelles de l’histoire, est l’inventeur de notre devise républicaine.

C’est le libraire et imprimeur Antoine-François Momoro qui reprendra le triptyque au Club des cordeliers le 29 mai 1791. Élu par sa section au directoire du département de Paris c’est lui qui fera inscrire avec le Maire de Paris, Jean Nicolas Pache, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » sur les façades des bâtiments publics. 230 ans plus tard, le triptyque républicain trône sur les frontons de toutes les écoles et les mairies du pays. Beaucoup ont oublié son inventeur.

Par Pierre Joigneaux.