L’extrême droite passe à l’action : les agressions se multiplient en France

Un homme de 62 ans poussé et menacé à l’aide d’un couteau à mastic par un militant du Rassemblement national (RN) à Périgny (Charente-Maritime) ce mercredi 16 juin, des militants d’extrême droite qui agressent la militante féministe Alice Coffin lors d’un déplacement à Rouen également ce mercredi, des participants à la manifestation contre l’extrême droite poursuivis jusqu’à leur domicile et agressés à Tarbes ce samedi… Les agressions de l’extrême droite se multiplient dans le pays. Notre article.

Un couple de jeunes manifestants poursuivi et menacé jusqu’à leur domicile par des militants d’extrême droite à Tarbes

Le climat nauséabond dans le pays se traduit en actes. La semaine dernière avait déjà annoncé la couleur : un appel au meurtre des électeurs insoumis par un youtubeur ami d’Éric Zemmour le lundi, le Président de la République giflé par un militant d’extrême droite le mardi, Jean-Luc Mélenchon enfariné par un militant d’extrême droite le samedi. Le champ médiatique a beau détourner le regard, l’extrême droite passe à l’action.

Ce samedi 12 juin, en marge des manifestations contre l’explosion des idées d’extrême droite qui ont rassemblé 150 000 personnes dans plus de 140 villes du pays, des manifestants se sont fait agresser à Tarbes. Guillaume et sa compagne se sont fait poursuivre jusqu’à son domicile par des militants d’extrême droite. Jusqu’à leur porte. Ces individus, qui auraient effectué des saluts nazis, ont tambouriné à la porte insultant et menaçant le jeune couple de manifestants. Depuis samedi, Guillaume et sa compagne dorment à droite à gauche chez des amis pour éviter de retourner chez eux. D’autres manifestants auraient été également poursuivis et agressés jusque dans leur voiture ce samedi à Tarbes.

Un militant de 62 ans agressé au couteau à mastic en Charente, Alice Coffin à Rouen

Ce mercredi 16 juin, Patrick, militant insoumis de 62 ans, collait une affiche dans sa ville de Périgny en Charente-Maritime dans le cadre de la campagne pour les élections régionales. Une voiture s’arrête, le conducteur prend en photo Patrick et sa voiture. L’homme, qui aurait collé des affiches pour le Rassemblement national (RN) plus tôt dans la journée, sort de la voiture avec un couteau à mastic. Il menace Patrick et le pousse sur la route, l’obligeant à s’enfuir. Le militant insoumis a déposé plainte.

Ce mercredi, la militante féministe Alice Coffin s’est également faite agresser par l’extrême droite. En déplacement à Rouen dans le cadre du mois du féminisme, l’élue au Conseil de Paris effectuait une intervention à la Friche Lucien (un lieu culturel) lorsque une dizaine de jeunes militants d’extrême droite sont venus essayer de l’empêcher de parler.

❌ Samedi : manifestants pour les libertes agressés à Tarbes



❌ Mercredi : Alice Coffin agressée à Rouen



❌ Mercredi encore : Patrick, 62 ans, battu et menacé d’un couteau à Périgny



Partout l'extrême droite passe à la violence physique !



Ça suffit le déni ! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 17, 2021

Jean-Luc Mélenchon a réagis ce jeudi 17 juin sur Twitter : « Samedi : manifestants pour les libértes agressés à Tarbes. Mercredi : Alice Coffin agressée à Rouen. Mercredi encore : Patrick, 62 ans, battu et menacé d’un couteau à Périgny Partout l’extrême droite passe à la violence physique ! Ça suffit le déni ! ». La France insoumise (LFI) a appelé avec plus de 110 organisations (associations, syndicats, collectifs, partis politiques) à organiser une contre offensive contre l’explosion de l’extrême droite dans le pays. Il y a urgence.

Par Pierre Joigneaux.