2022 – La duplicité de Yannick Jadot : l’«union» de la gauche en excluant LFI

Docteur Jekyll et Mister Hyde. Yannick Jadot joue deux partitions radicalement opposées ces dernières semaines. L’une dans la lumière, l’autre dans l’ombre. L’«union» de la gauche dès qu’on lui tend un micro, l’exclusion de La France insoumise (LFI) dès que les projecteurs sont éteints.

Le double jeu de Yannick Jadot

Celui qui se rêve candidat écologiste en 2022, a répété durant de longs mois vouloir créer un espace « entre Macron et Mélenchon ». Problème dans sa stratégie, un gros cailloux dans sa chaussure : Jean-Luc Mélenchon. Le leader des insoumis est en effet de loin le mieux placé à gauche dans les sondages, et ce depuis de longs mois. Quand Yannick Jadot lui ne décolle pas.

Le député européen a donc décidé de changer de stratégie et d’organiser une grande réunion d’«union» de la «gauche» le 17 avril dernier, en invitant Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour ce qui est des projecteurs. En coulisse, une autre musique s’est joué : l’exclusion de LFI des listes d’«union» aux régionales et aux départementales.

Pourtant, le leader des insoumis a multiplié les mains tendues et les propositions électorales pour le moins favorables aux verts pour ces élections régionales. Le 21 mars Jean-Luc Mélenchon a ainsi proposé au micro de France Inter un compromis aux Verts dans les négociations pour les régionales, en acceptant que LFI n’ait qu’une seule tête de liste, et EELV les autres, dans six régions en discussions.

Le bannissement des insoumis en PACA et dans les Hauts de France

Mais loin des discours unionistes sous les projecteurs parisiens, c’est bien l’exclusion de LFI qui a été organisée en sous main par EELV. Deux régions sont symptomatiques de cette exclusion : les Hauts de France et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Dans les Hauts de France, les insoumis ont appuyés la tête de liste Karima Delli, députée européenne EELV, agissant alors comme déclencheurs du rassemblement. Pourtant, aux départementales la France insoumise a été exclue de toute discussion. Un sympathique retour d’appareil.

Dans la région PACA, le spectacle donné à voir par EELV a été pitoyable dans une région où l’extrême droite est donnée vainqueur au premier tour. La responsable nationale d’EELV a tout bonnement refusé toute discussion avec LFI, et une deuxième liste écologistes s’est créée. Les militants verts, communistes et socialistes appelant de leurs vœux leurs directions à accepter la discussion avec LFI, sans succès.

Jadot exclut froidement la France insoumise des listes pour les régionales. Pareil pour la prochaine « réunion de la gauche ». Et ensuite il fait la vierge effarouchée. Personne n’en peut plus de la mauvaise foi et de la duplicité. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. https://t.co/IlN89PEaeD — Manuel Bompard (@mbompard) May 12, 2021

LFI tend la main depuis des mois aux autres partis de gauche, les invitant à organiser la riposte ensemble face aux attaques en «islamogauchisme» et à l’explosion de l’extrême droite dans le pays. Pourtant, c’est par voix de presse que les insoumis ont appris ce mercredi 12 mai la tenue d’une nouvelle réunion de la «gauche». Les différents protagonistes ne semblant par vouloir y convier le candidat aujourd’hui largement en tête de la gauche.

Invité d’Elizabeth Martichoux ce mercredi 12 mai 2021, Yannick Jadot a attaqué le leader des insoumis lui reprochant d’avoir choisi « le registre de la division, de l’invective et de la brutalisation du débat public ». Se posant en victime d’un grand méchant Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez désormais l’autre partition jouée en coulisse par Yannick Jadot. Docteur Jekyll et Mister Hyde.

Par Pierre Joigneaux.