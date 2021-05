Alerte info – Ce syndicat de police qui appelle à tirer sur le peuple

Après les militaires factieux et leur tribune chez Valeurs actuelles, c’est au tour d’un syndicat de police Syndicat France Police – Policiers en colère d’appeler à la sédition. C’est dans une lettre ouverte adressée au Président Emmanuel Macron que des policiers demandent à pouvoir « ouvrir le feu dès lors qu’un fuyard n’obtempère pas ». Ce texte d’extrême-droite, qui remet en cause la loi française et républicaine, appelle à des méthodes dignes des pires dictatures.

Syndicat France Police – Policiers en colère demande un « bouclage des 600 territoires perdus de la République, y compris avec le renfort de l’Armée, en contrôlant et en limitant les entrées et sorties de ces zones par des checkpoints sur le modèle israélien ». Des méthodes indignes de la République Française, donc. Mais le syndicat ne s’arrête pas là, il demande à l’exécutif de faire passer par 49.3 la possibilité pour la police de pouvoir « ouvrir le feu » sur les civils.

Enfin, la lettre « recommande de vous [le Président Macron] inspirer du modèle brésilien et Philippin en matière de lutte contre le narco-terrorisme », justifiant que « les présidents Bolsonaro et Duterte obtiennent d’excellents résultats en ayant donné carte blanche à la police ». Au sein même de la police française, un syndicat fait donc la demande de pouvoir tirer sur les citoyens en ayant carte blanche et en s’affranchissant de la justice française pour faire régner l’ordre… sur des modèles dictatoriaux.