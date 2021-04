ALERTE – Pascal Praud soutient les militaires factieux qui menacent la République

Après Marine Le Pen et bon nombre de figures d’extrême droite, c’est au tour de Pascal Praud de monter au créneau pour défendre la tribune factieuse de plusieurs généraux à la retraite publiée le 21 avril par Valeurs actuelles. Cette tribune, qui appelle à « une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national » et qui menace directement la République, est une nouvelle forme d’expression de la montée de l’extrême droite en France.

Pascal Praud interpelle Florence Parly sur sa réaction à une tribune publiée par une vingtaine de généraux à la retraite : «Interpréter cela comme un appel à la guerre civile c’est juste malhonnête intellectuellement» pic.twitter.com/MQvtVG9tQf — CNEWS (@CNEWS) April 26, 2021

Est-il déontologique pour un journaliste de lire sur un plateau télé cette tribune dans le but de la défendre ? C’est ce qu’a fait Pascal Praud dans son émission L’Heure des Pros ce lundi 26 avril. Le journaliste s’est agacé, en martelant « C’est irresponsable de dire ça ? » à plusieurs reprises à propos des passages qu’il lisait. Pascal Praud donne ainsi, en direct à la télévision, un soutien immoral à cette tribune factieuse d’extrême droite.

Ces militaires factieux, qui menacent d’intervenir face à ce qu’ils considèrent comme un « chaos croissant » en France, se mettent hors des lois de la République. Comme le rappelle Jean-Luc Mélenchon, qui a été le premier à réagir sur cette affaire, « L’appel à l’insurrection est punie par les articles 412-4 et 412-6 du Code pénal […]. Le président de la République est le chef des armées. Il doit donc accomplir son devoir. Il n’y a rien à craindre à sanctionner ces agités ».