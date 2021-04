Soutien de Le Pen aux militaires factieux : la fin de la dédiabolisation ?

La responsable du Rassemblement national (RN) était ce mardi 27 avril 2021 l’invitée du 8h30 de France Info. Invitée à réagir à la tribune des militaires factieux publiée par le journal Valeurs Actuelles, Marine Le Pen a maintenu son soutien. La candidate à la présidentielle sort ainsi de sa stratégie de dédiabolisation et affiche la couleur. Notre article.

«L’intervention de camarades d’active pour mettre fin au laxisme (…) l’islamisme, les hordes de banlieues, un certain antiracisme partisan de la guerre raciale» : l’inquiétante tribune de généraux à la retraite dans Valeurs Actuelles

Ce mercredi 21 avril 2021, 20 généraux à la retraite, dont certains sont proches du Rassemblement national (RN), ont publié une tribune dans le journal d’extrême droite Valeurs Actuelles : « Pour un retour de l’honneur de nos gouvernants ». Ces généraux appellent l’« intervention de [leurs] camarades d’active » pour mettre fin au « laxisme », dessinant «une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national ». Ces anciens cadres de l’armée évoquent notamment «l’islamisme», les «hordes de banlieues» , un «certain antiracisme» dont les représentants, «partisans haineux et fanatiques» veulent «la guerre raciale». Rien que ça.

Et malheureusement il faut bien le souligner, le champ politique est resté dans un premier temps bien silencieux face à l’appel de ces militaires factieux. Seul Jean-Luc Mélenchon a tiré le signal d’alarme dès le 24 avril sur Twitter dénonçant la «stupéfiante déclaration de militaires s’arrogeant le droit d’appeler leur collègue d’active à une intervention contre les islamogauchistes. Il est temps de se mobiliser pour défendre les valeurs que ces gens piétinent». Marine Le Pen a quant à elle appelé ces militaires factieux à la rejoindre dans la « bataille » pour 2022. Le gouvernement lui, semblait être en vacances la semaine dernière. Rien pendant 5 jours. Un silence assourdissant jusqu’à ce que Florence Parly, la ministre des armées, ne daigne enfin réagir dimanche soir.

Jean-Luc Mélenchon a donc décidé de passer à la vitesse supérieure ce lundi 26 avril en convoquant une conférence de presse. Le Président du groupe LFI à l’Assemblée nationale a annoncé avoir envoyé une lettre au procureur de la République, Rémy Heitz, avec les 17 députés nationaux et les 6 députés européens insoumis, invoquant l’article 40 du code de procédure pénale et le devoir parlementaire face à pareille situation. Le leader des insoumis a notamment alerté à l’occasion de cette conférence de presse : « c’est la première fois depuis les évènements de la guerre d’Algérie qu’on voit en France des militaires à la retraite appeler leurs collègues d’actives pour rétablir je ne sais quelles « valeurs civilisationnelles », plutôt que les valeurs républicaines ».

Marine Le Pen réitère son soutien aux militaires factieux et se met hors la loi

La tribune des généraux, passée relativement inaperçue la semaine dernière, a été propulsé à l’agenda politique et médiatique ce lundi. La responsable du Rassemblement national a donc été invitée à réagir ce mardi 27 avril sur France Info. Et Marine Le Pen persiste et signe : «je ne regrette absolument pas». La dirigeante du RN s’est justifiée en expliquant que d’autres personnalités politiques avaient déjà parlé de guerre civile. Mais Marine Le Pen a franchi une dangereuse ligne rouge.

Tribune de militaires dans "Valeurs Actuelles" : Marine Le Pen ne regrette "absolument pas son soutien. J'ai le calme des vieilles troupes face aux agitations gauchistes" pic.twitter.com/pW5GCXPH4M — franceinfo (@franceinfo) April 27, 2021

La Constitution française interdit d’attenter à la forme républicaine de l’État. L’appel à l’insurrection est punie par les articles 412-4 et 412-6 du code pénal. L’article 413-3 du code pénal punit « le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national ». Marine Le Pen se met donc hors la loi en soutenant cet appel. La fin de sa stratégie de dédiabolisation ?

Le silence du Président de la République, chef des armés, est retentissant. Les différents portes-paroles et ministres LREM, beaucoup plus enclins à combattre l’«islamogauchisme» main dans la main avec le Rassemblement national, sont eux aussi bien silencieux. Jean-Luc Mélenchon a réitéré hier son appel à une grande marche des libertés, pour affirmer une respiration républicaine face à l’odeur nauséabonde dans le pays. Pour ouvrir les yeux, se retrousser les manches et se serrer les coudes pour affronter de face l’ennemi rampant qui ressort de terre. L’extrême droite est en roue libre dans notre pays. Ses groupuscules se sentent pousser des ailes. Des militaires factieux appellent à une intervention soutenue par une candidate aux portes du pouvoir. On se réveille ? Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles.

Par Pierre Joigneaux.