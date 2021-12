Portrait – Thomas Portes, le Président de l’Observatoire contre l’extrême-droite rejoint Mélenchon

Thomas Portes, Président de l’Observatoire contre l’extrême-droite et ancien porte-parole de l’écologiste Sandrine Rousseau, est un renfort de poids pour la campagne de l’Union populaire. Un allié précieux de l’insoumission pour mener la riposte antifasciste dans cette campagne présidentielle.

Antifasciste. Thomas Portes est à l’origine, avec le député insoumis Éric Coquerel, des marches contre l’extrême-droite organisées le 12 juin dernier dans plus de 130 villes du pays avec plus de 90 organisations (syndicats, associations, ONG, partis politiques…). Cette figure de la lutte contre l’extrême-droite, auteur de l’ouvrage Au coeur de la haine, vainqueur d’un procès contre le groupuscule d’extrême-droite Génération Identitaire après l’avoir qualifié de « néo-nazi », est aujourd’hui président de l’Observatoire de l’extrême-droite (ONED).

L’ONED et l’insoumission ont noué un partenariat pour cartographier les violences et les agressions des groupuscules d’extrême-droite qui explosent dans le pays. En plus de notre carte des agressions de l’extrême-droite en France en 2021, et de notre appel commun à témoignages pour récolter et lister ces différentes agressions, l’insoumission.fr a créer une catégorie « lutte contre l’extrême-droite » sur notre site spécialement dédiée à des brèves alertant à chaque agression fascistes dans le pays, que nous relayons massivement sur les réseaux sociaux.

L’arrivée de Thomas Portes est donc une très bonne nouvelle pour la riposte antifasciste vitale dans cette campagne. L’insoumission.fr a réalisé un entretien vidéo avec Thomas Portes spécialement consacré à la menace de ces groupuscules d’extrême-droite qui ressortent de terre partout dans le pays.