Non, le chômage n’a pas baissé

La quasi intégralité du champ médiatique loue le fabuleux bilan économique de Macron et surtout se félicite de la baisse du chômage. A y regarder de plus près, le tableau est bien moins idyllique : non, contrairement à ce qu’avance la propagande gouvernementale, le chômage n’a pas baissé. Notre article désintox.

Le tour de passe-passe du gouvernement ne gardant que les chiffres de la catégorie A, oubliant les catégories B,C,D et E

Les chiffres officiels du chômage sont tombés, le chômage serait revenu au niveau pré-crise Covid. C’est du moins ce que nous martèlent les médias : la crise est derrière nous, les indicateurs sont au vert, tout va bien ! La réalité est tout autre, et quelques définitions aident à comprendre l’entourloupe.

Les chômeurs sont classés en 5 catégories : A, B, C, D et E. La catégorie A regroupe les citoyens sans emploi aucun, tenus d’accomplir « des actes positifs de recherche d’emploi, quel que soit le contrat ». La catégorie B est celle de ceux qui ont travaillé au maximum 78 heures dans le mois, et plus de 78 heures pour la catégorie C.

Selon les statistiques de Pôle Emploi, en un an, les chômeurs de catégorie A ont diminué de 10%, cependant les catégories B et C ont respectivement augmenté de 3,3 et 9,5%. De plus, les catégorie D, soit les inscrits non tenus de rechercher un emploi, qu’ils soient en formation ou en arrêt maladie, ont augmenté de 25% en un an. Enfin, les catégorie E (inscrits non tenus de rechercher un emploi car, par exemple, en contrat aidé), ont eux aussi augmenté de 12,9% en un an.

Baisse du nombre de demandeurs sans aucune activité, mais explosion des emplois précaires : seuls 8% des emplois disponibles sont des offres en CDI et au SMIC

Il y a donc certes moins de demandeurs d’emploi sans activité aucune, en revanche, les emplois précaires, formations bullshit et arrêts maladie ont explosé. Mais qu’importe la réalité, quand on peut faire mentir les chiffres à 6 mois de l’élection présidentielle, pourquoi se priver ?

Tant qu’à mentir, le gouvernement ment également sur le nombre d’emplois offerts. Histoire de taper sans vergogne sur ces feignasses d’assistés, et justifier la réforme du chômage, qui va précariser plus encore les travailleurs. Pôle Emploi arbore plus d’un million d’offres d’emploi sur son site mais, selon France Info et la CGT, 17% au moins d’entre elles seraient des doublons. Pire encore, seulement 8% sont des offres en CDI, à temps plein, rémunérées à minima au SMIC.

Cachez ces chômeurs et cette pauvreté que ce gouvernement ne saurait voir

Non content de gonfler les chiffres des offres, Pôle Emploi radie à tour de bras, le nombre de radiations administratives a explosé en un an : +65% !

Quand bien même ce chiffre d’un million d’offres eût été réel, nous déplorons 5,5 millions de citoyens privés d’emploi : le chômage est systémique.

Tandis que gouvernement et médias mainstream font mentir les chiffres du chômage (taisant au passage ceux de la délinquance financière et fiscale), les files d’attente à l’aide alimentaire ne cessent de s’allonger, les associations tirent la sonnette d’alarme : il y a urgence sociale ! En France, 4 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté ces deux dernières années.

Mais soyons rassurés : le chômage baisse ! Vous saurez dorénavant que la propagande gouvernementale repose sur un mensonge.

Par Bérénice Alaterre.