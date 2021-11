Crise du crack : les riverains doivent être entendus !

Depuis un mois, l’État ignore l’appel des habitants d’Aubervilliers et Pantin et les abandonne face au crack. Cela ne peut plus durer. Nous voulons des solutions, pour la sécurité des riverains et la prise en charge sanitaire et sociale des consommateurs de drogue.

Les autorités doivent arrêter de mépriser Aubervilliers et Pantin et de concentrer les problèmes dans les quartiers populaires. La 6e puissance mondiale serait incapable de secourir 150 consommateurs de crack et protéger les riverains ? Assez ! Il faut des solutions immédiates et des solutions de long terme.