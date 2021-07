Macron à Lourdes : la laïcité façon Pétain

Un Président de la République dans le sanctuaire de Lourdes ? Une première dans l’Histoire qui va se dérouler ce vendredi 16 juillet 2021. Jamais un président de la Ve République n’avait encore osé passer les portes du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Cela faisait même plus de 80 ans que le sanctuaire n’avait pas accueilli un chef d’État français. Le dernier à avoir franchi ces grilles était un certain… Philippe Pétain en 1941. Une drôle de vision de la laïcité en marche. Un candidat en opération séduction de l’électorat catholique pour 2022. Notre article.

Le premier chef d’État depuis Philippe Pétain à se rendre dans le sanctuaire de Lourdes, la laïcité en vacances

Laïcité. Emmanuel Macron se rend ce vendredi 16 juillet 2021 dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Le plus grand centre de pèlerinage catholique français. Lieu célèbre pour les catholiques où la sœur Marie-Bernarde Soubirous affirme avoir vu dix-huit fois la vierge. Choix pour le moins étrange de déplacement pour un Président de la République.

En 2013, François Hollande avait fait le déplacement à Lourdes après de graves inondations sans passer par le sanctuaire. En exercice, François Mitterrand et Jacques Chirac sont également venus jusqu’à Lourdes, sans jamais pénétrer dans la cité mariale.

Emmanuel Macron, accompagné par le délégué apostolique pour le sanctuaire Monseigneur Antoine Hérouard, et le recteur du sanctuaire Monseigneur Olivier Ribadeau Dumas, sera le premier Président de la République à pénétrer dans le sanctuaire. Le premier chef d’État français depuis Philippe Pétain, qui était venu prier dans la grotte de Lourdes en 1941. La laïcité en vacances.

Valls a laissé #Lafarge financer Daech ! Seul depuis Pétain, Macron à #Lourdes pour la célébration d'une apparition. Les hypocrites sont au pouvoir. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 16, 2021

Le candidat Macron en croisade pour séduire l’électorat catholique

Ce n’est pas le premier appel du pied d’Emmanuel Macron aux catholiques. En 2018, lors d’un discours au Collège des Bernardins, Macron avait affirmé vouloir « réparer » le « lien abîmé » entre l’État et les catholiques. Depuis la loi de 1905 l’Église est séparé de l’État en France. Cette déclaration n’avait donc pas manqué en 2018 de faire bondir les républicains laïques à l’instar du chef des insoumis Jean-Luc Mélenchon qui avait déclaré que le lien entre l’Église et l’État « n’a pas lieu d’être » et avait dénoncé un comportement « irresponsable » du chef de l’État.

La communauté catholique ne pourra s’empêcher de voir dans cette visite un signe du candidat Macron. La date du 16 juillet est un autre message envoyé. Elle fait en effet référence au 16 juillet 1858, dernière apparition de la vierge Marie à Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle. Pour l’occasion, un pèlerinage digital est organisé ce vendredi depuis Lourdes, et diffusé dans le monde entier.

Cette visite d’Emmanuel Macron est donc loin d’être anodine. En plus d’abimer la séparation de l’Église et de l’État, de fouler au pied le principe de laïcité, elle constitue un scandaleux écart de la part d’un Président de la République en croisade pour séduire l’électorat catholique de droite. L’évolution de la stratégie d’Emmanuel Macron, du bloc bourgeois vers le bloc de droite, n’est plus à démontrer. Le Président est en campagne et est visiblement prêt à remettre en cause les principes fondamentaux de la République. Ce scandale ne manquera pas, il est certain, de faire réagir tous les défenseurs de la laïcité.

Par Pierre Joigneaux.