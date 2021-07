QUESTION À VEOLIA : LA SITUATION DE L’EAU EN GUADELOUPE EST CATASTROPHIQUE !

Bonjour M. Frérot,

Je reviens dernièrement d’un déplacement en Guadeloupe où l’on m’a beaucoup parlé de vous.

Comme vous le savez peut-être, la situation de l’eau en Guadeloupe est catastrophique. 60% de l’eau part dans des fuites et plus d’un quart de la population rencontre des problèmes liés à l’eau : des coupures d’eau, de l’eau au robinet avec du chlordécone ou des matières fécales, des problèmes d’assainissement, et j’en passe.

Ça tombe bien que vous soyez là puisqu’une filiale de Véolia, la Générale des Eaux, a été gestionnaire de l’eau sur ce territoire pendant plus de 60 ans. D’ailleurs, vous vous êtes étrangement fait la malle au moment où la situation commençait à sentir le roussi.

Les personnes auditionnées nous ont parlé d’un réseau vétuste, de canalisations criblées de fuites, de malfaçons dans certaines stations d’épuration, d’un logiciel d’émission de factures défaillant – si bien que certains usagers n’ont pas reçu de facture pendant des années – d’une base de données client incomplète et transmise telle quelle aux collectivités locales qui ont repris la main… On a également eu écho des 14 millions d’euros engrangés par l’entreprise avant son départ en 2014 ou encore de la clause de non-poursuite que les élus ont dû signer avant que vous ayez plié bagage.

Vous nous avez gentiment envoyé un de vos consultants, qui nous a tantôt répondu que tout était de la faute des élus, tantôt de la faute des usagers qui ne paient pas leur facture, tantôt celle des grévistes, bref.

Tout le monde, mais certainement pas la Générale des Eaux. Permettez-moi d’en douter, et de vous poser les questions suivantes : ne pensez-vous pas que la Guadeloupe est l’exemple le plus convaincant pour ne plus jamais confier la ressource en eau, la plus précieuse que nous ayons, à une multinationale comme la vôtre ?

Par ailleurs, quel était le montant des bénéfices reversés par la Générale des Eaux à Véolia – ou combien représente-t-il en pourcentage ? Quel était le montant des dividendes reversés aux actionnaires ?

Et enfin, car vous vous êtes également fait connaître pour avoir englouti en moins d’un an, avec une facilité déconcertante, votre concurrent : qui de Veolia ou de Suez récupèrera les activités Suez en Outre-mer ?