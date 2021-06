RDLS141 – Complotisme : le bashing mensonger / G7 : la Chine visée / Retraites : la menace Macron

Dans ce 141e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur l’épisode de baching mensonger qui s’est déroulé contre lui sur le thème du complotisme. Il explique pourquoi cette attaque est infondée. Il appelle aussi ceux qui se sont engagés dans cette manipulation à cesser leurs attaques et à débattre du fond du programme plutôt que d’inventer des polémiques sur des sujets infondés.

Le président du groupe « La France insoumise » revient ensuite sur le G7 qui a marqué une nouvelle étape dans la création d’un conflit géopolitique avec la Chine, désigné comme « ennemi systémique », et l’influence américaine, notamment dans le cadre de l’OTAN, dans la prise de cette décision. Il défend pour la France une position non alignée et indépendante, notamment en matière militaire.

Enfin, le candidat à l’élection présidentielle de 2022 alerte sur la question des retraites. En effet, Emmanuel Macron pourrait décider de rallonger l’âge de départ en retraite avant la fin de son mandat. Jean-Luc Mélenchon affirme que s’il le fait, les insoumis engageront une bataille sociale pour y résister. Il explique, également, comment remettre le budget du système de retraites français à l’équilibre en augmentant les salaires et en créant de l’emploi pour rétablir la retraite à 60 ans.

***SOMMAIRE***

00:19 : Complotisme : le bashing médiatique

13:01 : La Chine, «ennemi systémique» du G7

29:56 : Retraites : la menace Macron

