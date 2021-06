Toutes et tous aux urnes ce dimanche 20 juin !

Adrien Quatennens revient sur la dernière semaine de campagne avant le premier tour des élections départementales et régionales qui se tiendra ce dimanche 20 juin.

Il revient dans un premier temps sur le fait que la lutte contre l’abstention est une priorité pour la France insoumise. Il appelle les insoumis à se mobiliser en cette dernière semaine de campagne : appelez vos amis, vos proches, votre famille, votre entourage à voter et à faire voter pour les candidates et candidats de la France insoumise. Si vous même vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à faire une procuration, il est encore temps.

Il explique ensuite que le plus souvent, les candidats de la France insoumise sont regroupés avec d’autres formations politiques, mais parfois sous nos propres couleurs, notamment quand nos partenaires ont fait le choix, incompréhensible, d’exclure la France insoumise dans certaines régions et certains départements. Pour vous y retrouver ce dimanche aux deux élections, régionales et départementales, le bon bulletin de vote est celui sur lequel vous voyez apparaître le logo « Phi » de la France insoumise.

Il développe ensuite les priorités des candidats de la France insoumise, parmi lesquelles notamment mettre en place des mesures de gratuité dans les cantines des lycées, la construction de nouveaux logements sociaux pour répondre aux besoins toujours grandissants. Il insiste sur le fait que nos candidats se battront aussi pour vous défendre contre la privatisation de nos services publics, et en particulier du service public du rail, et pour le développement de nouveaux transports collectifs. Enfin, il revient sur les propositions de nos candidates et candidats en matière de santé : accroître la formation et recruter davantage d’infirmières, d’infirmiers, d’aide-soignants, pour renforcer notre système de soins.

Il conclut sur la nécessité pour tous les insoumis de voter et de faire voter ce dimanche 20 juin, aux #élections #régionales et aux élections #départementales, pour les candidats de la France insoumise, quelles que soient les configurations dans lesquelles ils sont impliqués.

Retrouvez l’ensemble des informations sur les élections régionales et départementales 2021 : https://lafranceinsoumise.fr/elections-regionales-et-departementales-2021/