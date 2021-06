150 000 personnes contre l’extrême droite dans les rues du pays

« Ils ne passeront pas ! » : des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce samedi 12 juin 2021 dans les rues de Paris et de plus de 140 villes du pays. Ils avaient un message à faire passer à l’extrême droite : la contre offensive s’organise.

Après de longs mois de confinement durant lesquelles la quasi intégralité du champ médiatique et politique a désigné l’« islamogauchisme » comme adversaire, plus de 110 organisations (syndicats, associations, collectifs, et l’ensemble des partis de gauche) s’étaient donnés rendez-vous dans la rue pour faire effectuer un rappel vital : c’est bien l’extrême droite qui menace la République.

Les deux organisateurs de cette journée de mobilisation, le député insoumis Éric Coquerel, et le porte parole de Génération.s Thomas Portes, ont tous deux insisté sur l’importance d’organiser la contre offensive et de refuser de se laisser imposer l’agenda politique et la diversion identitaire et sécuritaire par une extrême droite devenue hégémonique dans le champ médiatique et politique.

Jean-Luc Mélenchon, candidat de loin le mieux placé à gauche dans les sondages, a tweeté une photo dans la foulée de la manifestation parisienne : « Tranquilles autour des deux coordinateurs de la marche du 12 juin contre l’extrême droite, Éric Coquerel (LFI) et Thomas Portes (Génération.s) : Elsa Faucillon (PCF), Sandrine Rousseau (EELV), Clémentine Autain (LFI) et moi. Au calme avant l’action ».