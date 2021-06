Le 10 juin 2021, Bastien Lachaud a défendu le principe de l’écologie populaire pour réduire l’impact environnemental du numérique.

Il faut prendre des mesures résolues et contraignantes, et agir au niveau de la production, pas des consommateurs.

Il a défendu la réduction de la fracture numérique, afin que tous aient accès au numérique dans de bonnes conditions économiques et écologiques.

Au lieu que certains polluent avec un mode de vie high tech jetable, pendant que d’autres sont relégués sans accès au numérique, ni aux services publics.