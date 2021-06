L’agriculture intensive reste l’une des principales causes de la perte de la biodiversité. Nous faisons face à la sixième extinction de masse des espèces. Et l’agriculture biologique abrite 30% d’espèces en plus que l’agriculture conventionnelle. J’en appelle à la cohérence : oui à une stratégie ambitieuse pour la biodiversité, mais non à une Politique agricole commune qui nous enferme dans une modèle insoutenable.