NOTRE PLACE N’ETAIT PAS DANS LA MANIFESTATION D’HIER

Ce qui était présenté comme un hommage a été instrumentalisé et transformé en une manifestation pour défier la justice. Nous n’en partagions pas les revendications. Notre place n’était pas dans cette manifestation. Heureusement que Jean-Luc Mélenchon, hier, a porté une parole forte et républicaine. On ne peut pas tout accepter au nom de l’émotion, et je suis fier que la France insoumise ait porté cette voix.

Mon passage dans la matinale de Sud Radio aujourd’hui où nous avons aussi parlé des élections régionales et présidentielles.