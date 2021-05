Audition d’Elisabeth Borne commission Assemblée nationale le 18 mai 2021

Jouer avec les chiffres ne change pas la gravité de la situation !

Mon intervention en commission des affaires culturelles et la réponse d’Elisabeth Borne, ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion

“ La situation des jeunes, déjà préoccupante, s’est considérablement aggravée. (…)

Selon l’Observatoire des inégalités, 840 000 jeunes, soit 15 % des 18-24 ans, ne sont ni en emploi, ni en formation, parmi eux on compte 470 000 chômeurs dont une partie n’est pas indemnisée. (…)

Face à la situation vous avez lancé le plan « 1 jeune 1 solution » d’une enveloppe de 9 milliards d’euros, dont l’objectif affiché est de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. (…)

Le gouvernement s’entête à mener une politique de compensation d’une partie des cotisations sociales et d’aides financières au recrutement.

Or, non seulement cette politique n’augmente pas le volume global d’emploi pour cette classe d’âge, mais elle fragilise le financement de la Sécurité sociale, au moment où les mécanismes de redistribution sont plus que jamais nécessaires.

Madame la Ministre, ne pensez-vous pas qu’il est temps de créer enfin une allocation autonomie jeunesse qui permettrait aux 18-25 ans de construire leur projet de vie plus sereinement ?”

