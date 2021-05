Passe sanitaire, Leïla Chaibi, eurodéputée insoumise invitée de Brunet.

Encore une fois le gouvernement a piétiné la représentation nationale pour faire passer la prolongation de l’état d’exception et le passe sanitaire. Pas satisfait du résultat d’un vote, il refait voter. Pourquoi ne pas carrément supprimer l’Assemblée nationale ?

Pour LREM, la crise sanitaire justifie une restriction prolongée et étendue de nos libertés individuelles.

Le passe sanitaire est un outil injuste, liberticide et inefficace. De surcroît tant que tout le monde n’a pas accès au vaccin.

J’étais l’invitée de Brunet sur LCI.