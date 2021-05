Dans les conseils régionaux, les élus #RN votent contre les politiques de solidarité, le logement social, l’égalité entre les femmes et les hommes. Ils acceptent que les entreprises touchant de l’argent public licencient. Le RN n’apporte aucune réponse. Et son candidat aux régionales en Occitanie, parti sur une autre planète, raconte n’importe quoi. Je peux le ramener sur terre et lui dire très clairement pourquoi je le combats.