75% des Français soutiennent les propositions de lois des insoumis

Le groupe parlementaire de La France insoumise (LFI) a présenté dans le cadre de sa niche parlementaire ce 6 mai 2021 neuf propositions de loi. Taxe sur les profiteurs de crise, extension du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, garantie d’emploi, parrainage citoyen à l’élection présidentielle, proportionnelle aux élections législatives, limitation des impacts négatifs de la publicité, interdiction des fermes usines, simplification de la reconnaissance des blessés psychiques de guerre, création d’un domaine public dans les arts et la culture : ces neufs propositions de lois sont plébiscitées par une large majorité de Français.

Une étude de l’institut de sondage Harris interactive, publiée ce 5 mai 2021, révèle en effet que 3 Français sur 4 soutiennent les propositions de lois du groupe LFI. Et ce, quelque soit leur proximité politique. Des propositions qui transcendent donc les clivages partisans, mais qui, malgré leur large soutien, ont toutes été… rejetées par la majorité macroniste à l’Assemblée nationale ce 6 mai 2021. Contre l’avis y compris des sympathisants LREM, soutenant largement ces propositions insoumises. Une opposition dogmatique du gouvernement, balayant toute proposition émanant des bancs insoumis. Face à l’urgence sociale, écologique et démocratique, ces propositions ont le mérite d’être prêtes à l’emploi et d’être soutenues par une majorité de Français.

Garantie d’emploi, taxe sur les profiteurs de crise, RSA pour les 18/25 ans : des propositions pour répondre à l’urgence sociale dans notre pays, largement plébiscitées

90% des Français sont ainsi favorables à la garantie d’emploi, comme vous le révélait l’insoumission hier. La proposition est simple : l’État s’engage à proposer ou à financer un emploi à tout chômeur et toute chômeuse de longue durée qui souhaite travailler. Une proposition révolutionnaire qui permettrait de créer des centaines de milliers d’emplois dans la bifurcation écologique et sociale de notre modèle économique.

80% des Français sont favorables à une taxe sur les profiteurs de crise. Là encore, la proposition est simple : une taxe exceptionnelle sur les entreprises qui se sont enrichies pendant la crise sans précédent que nous traversons, pendant que des centaines de milliers de nos concitoyens basculaient dans la misère. Cette proposition est loin d’être révolutionnaire, elle est même appelée de ses vœux aujourd’hui par Le Fonds monétaire international (FMI) et l’ONU. Et donc plébiscitée en France bien au delà des sympathisants de gauche.

2 Français sur 3 sont favorables à l’extension du RSA aux 18/25 ans. En France, quand on a pas le soutien financier de ses parents, on peut se retrouver abandonner par la République entre ses 18 et ses 25 ans. La majorité politique et pénale est à 18 ans, mais la majorité sociale n’est qu’à 25 ans. Les images de files d’attente interminables d’étudiants ont souligné cette réalité inacceptable : la pauvreté qui fracasse notre jeunesse. La proposition des insoumis là encore est simple : étendre le RSA dès 18 ans. Passer de la solidarité familiale, si inégalitaire selon la famille dans laquelle on né, à la solidarité nationale.

Malgré l’urgence sociale, ces trois propositions de lois des insoumis ont été balayées d’un revers de main par les macronistes ce 6 mai 2021 à l’Assemblée nationale.

Interdiction des fermes usines, limitation des impacts de la publicité : deux propositions pour répondre à l’urgence écologique, largement soutenues par les Français

Comme vous le révélait également l’insoumission hier, 70 % des Français sont pour l’interdiction des publicités numériques et lumineuses. Et près de 8 Français sur 10 se déclarent favorables à l’interdiction des publicités encourageant les pratiques alimentaires dangereuses pour la santé et celles relatives à des secteurs polluants. Enfin, 1 Français sur 2 est favorable à l’interdiction des publicités dans les gares, aéroports et stations de transports publics. Limiter les impacts négatifs de la publicité ? Une proposition de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) visant à : « interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de GES, sur tous les supports publicitaires ». Rejeté par le gouvernement, préférant faire confiance aux engagements « volontaires » du secteur.

60% des Français favorable à l’interdiction des « fermes‑usines ». Cette expression a fleuri lors de la mobilisation citoyenne pour une agriculture à taille humaine, contre le projet emblématique de la « Ferme des Mille vaches ». Ces projets démesurés présentent de nombreux risques pour la santé humaine, pour l’environnement et le bien‑être animal. Leur interdiction est donc également soutenue par une majorité de Français.

Parrainages citoyens à l’élection présidentielle et scrutin législatif aux élections législatives : deux propositions pour répondre à l’urgence démocratique appuyées par les Français

70% des Français sont pour l’instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Le rétablissement en 1988 du scrutin uninominal à deux tours a en effet privé les Français d’une représentation parlementaire conforme à la diversité de leurs opinions politiques. En 2017, l’alliance entre la République en marche et le Mouvement démocrate avait rassemblé 30 % des voix au premier tour. Ils occupaient pourtant plus de 60 % des sièges de l’Assemblée nationale à l’issue du second. A l’inverse, la France insoumise avait rassemblé 11 % des voix mais dispose dans cette législature de moins de 3 % des sièges. Lors de sa dernière campagne présidentielle, le Président de la République avait fait de la proportionnelle une promesse électorale. Ce qu’a rappelé hier le groupe Modem, allié de la majorité macroniste, qui a voté pour la proposition de loi des insoumis.

70% des Français sont favorables aux parrainages citoyens à la présidentielle. Cette proposition vise à modifier le système de parrainages qui conditionne l’accès à la candidature à l’élection présidentielle. Jusqu’ici, la condition est d’obtenir le soutien de 500 maires.. En parallèle, cette loi propose de fixer à 150 000 le nombre de parrainages citoyens nécessaires pour pouvoir se présenter. Elle propose ainsi que le filtre pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle soit confié directement aux citoyens au même titre qu’aux élus. Face à l’ampleur du fossé se creusant entre le peuple et le champ politique, cette proposition de ramener le pouvoir de désignation des candidats à la présidentielle dans les mains du peuple est donc soutenue par une large majorité de Français.

Soutien à la culture et reconnaissance des blessés psychiques de guerre : deux dernières propositions plébiscitées par une immense majorité de Français

96% des Français sont pour une meilleure reconnaissance et un meilleur accompagnement des blessés psychiques de guerre. Les blessés militaires se retrouvent en effet souvent confronté à un « mur administratif » lorsqu’il s’agit de faire reconnaître leur situation et obtenir la pension à laquelle ils ont droit. La proposition de loi insoumise vise donc à supprimer les obstacles administratifs à la reconnaissance de la situation des blessés psychiques de guerre. Seulement 4% de Français se prononcent contre cette proposition, et pourtant, une fois n’est pas coutume, la majorité macroniste a balayé d’un revers de main la proposition des insoumis.

Enfin, 76% des Français se déclarent favorables à l’instauration d’un nouveau régime de protection sociale spécifique aux auteurs et autrices. La crise sanitaire est en effet venue fragiliser encore un peu plus le champ de la culture, dans lequel la précarité était déjà la règle. Le mouvement d’occupation de plus d’une centaine de théâtres en ce moment même à travers le pays a permis d’attirer un peu la lumière médiatique sur cette souffrance du monde de la culture.

9 propositions de loi pour l’intérêt général, 9 propositions balayés par la macronie. Ces propositions de lois ont le mérite d’être prête à l’emploi et d’être donc soutenue par une large majorité de Français. Elles figurent dans un programme l’Avenir en commun, qui a rassemblé 7 millions d’électeurs et près de 20% pourcent des suffrages à la dernière élection présidentielle. Un certain Jean-Luc Mélenchon, candidat de loin le mieux placé à gauche dans les sondages, porte ce programme et ces propositions insoumises. À bon entendeur pour 2022.

Par Pierre Joigneaux.