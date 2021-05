2 Français sur 3 pour l’extension du RSA aux 18/25 ans

Dans le cadre de sa niche parlementaire qui a lieu ce 6 mai 2021, le groupe parlementaire de La France insoumise (LFI) défend l’extension du RSA dès 18 ans. Quand on a entre 18 et 25 ans en France aujourd’hui, que l’on a pas le soutien financier de ses parents, on est abandonné par la République. Les images d’étudiants faisant des files d’attentes interminables pour pouvoir manger sont là pour en témoigner.

La proposition de loi des insoumis, présentée à l’insoumission par son rapporteur le député de la Somme François Ruffin, est plébiscitée par une majorité de Français. Une étude de l’institut de sondage Harris interactive, publiée ce 5 mai 2021, révèle en effet que près des deux tiers des Français (63%) sont favorables à l’extension du RSA aux 18/25 ans.

Demain, nous allons défendre une proposition de loi vitale : étendre le RSA aux moins de 25 ans. Passer de la solidarité familiale, si inégalitaire, à la solidarité nationale. Il y a urgence, notre jeunesse n'en peut plus. #LoisFi2021



Édito @Francois_Ruffin pour @L_insoumission.

Seuls les sympathisants du Rassemblement national (RN) sont opposés à cette mesure. Sinon quelle que soit la proximité politique, les sondés se prononcent en faveur de cette mesure de justice sociale : 75% des sympathisants de LFI, et même 52% des sympathisants LR et 63% des sympathisants LREM. Pourtant, la majorité devrait rejeter par principe cette proposition de loi des insoumis. Suivez toute la journée les débats en direct sur l’insoumission.