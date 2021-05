70% des Français pour l’interdiction des publicités numériques et lumineuses

Dans le cadre de sa niche parlementaire qui a lieu ce 6 mai 2021, le groupe parlementaire de La France insoumise (LFI) porte une proposition de loi pour limiter les impacts négatifs de la publicité. Une mesure présentée à l’insoumission par sa rapporteure, la députée insoumise Sabine Rubin.

Une proposition de loi plébiscitée par une large majorité de Français. C’est ce que nous révèle une étude de l’institut de sondage Harris interactive publiée ce 5 mai 2021. 7 Français sur 10 se montrent favorables à l’interdiction des publicités numériques et lumineuses. Et près de 8 Français sur 10 se déclarent favorables à l’interdiction des publicités encourageant les pratiques alimentaires dangereuses pour la santé et celles relatives à des secteurs polluants. Enfin, 1 Français sur 2 est favorable à l’interdiction des publicités dans les gares, aéroports et stations de transports publics

Limiter les impacts négatifs de la publicité ? Une proposition de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) visant à : « interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de GES, sur tous les supports publicitaires. » Dans le projet de loi climat du gouvernement, seule la publicité pour les énergies fossiles a été interdite. Le reste ? Repose sur des engagements « volontaires » du secteur.