Crack, drogue, cannabis : que faire face aux trafics ?

Le mercredi 5 mai 2021, j’étais l’invité de CNews pour parler de la situation de la place Stalingrad à Paris, où le trafic et la consommation de crack sont un problème énorme pour les riverains. J’ai expliqué que la réponse ne pouvait être uniquement sécuritaire et qu’il fallait la penser en terme de santé publique, en luttant contre la dépendance à cette drogue.

Plus largement, j’ai aussi parlé de l’usage des forces de polices dans la lutte contre les trafics de drogue. J’ai appelé à recruter des policiers, mais aussi à légaliser l’usage du cannabis pour libérer des forces de police. J’ai également expliqué qu’il était, sur ce sujet, plus efficace d’utiliser les forces de police à faire de l’enquête et du démantèlement de réseaux plutôt que de faire du flagrant délit.

Enfin, j’ai également parlé de la tribune des généraux factieux publiée dans «Valeurs Actuelles». J’ai expliqué pourquoi elle était problématique et j’ai dénoncé la lenteur du gouvernement à agir et le silence du chef des armées Emmanuel Macron. J’ai rappelé que le devoir des militaires était de servir et d’obéir.

